'Ndrangheta, quattro arresti nel Reggino

Reggio Calabria - Il Ros - con il supporto in fase esecutiva del comando provinciale carabinieri di Reggio Calabria e dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori “Calabria” - coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio diretta dal procuratore della Repubblica f.f. Giuseppe Lombardo, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio, nei confronti di 4 soggetti ritenuti di far parte della cosca “Labate”, articolazione ‘ndranghetista egemone nel quartiere Gebbione di Reggio, indagati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il comando provinciale carabinieri di Reggio, alle 10, alla presenza del procuratore della Repubblica Giuseppe Lombardo e del procuratore aggiunto, Walter Ignazitto.

