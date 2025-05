Il pilota lametino Gullo su Greenmanba al secondo Gravity Race di Stalettì

Stalettì - Si è disputato sabato e domenica scorso il 2° "Gravity Race Stalettì" di speed Down. La kermesse sportiva organizzata dalla Pro Loco Stalettì in collaborazione con la scuderia speed down project di Settingiano capitanata dal Campione della specialità Francesco Rotella. L'evento sportivo ha visto al via i migliori specialisti del sud Italia. La manifestazione era valida per il campionato interregionale Calabria e Sicilia e per il Campionato Italiano USACLI. Tra i presenti al via anche il Pluricampione Italiano di Karting ed Automobilismo nonché Primatista Mondiale di Motonautica Offshore Claudio Gullo che è stato invitato a partecipare direttamente dall'organizzatore dell'evento Rotella, il lametino ha portato in gara una vettura Formula Greenmamba, il formulino costruito a Torino è stato dato dall'azienda in dotazione per test alla scuderia di Settingiano speed down project che in un primo momento era stato allestito per il pilota di Automobilismo Antonio Lavieri di Policoro. Lavieri ha disputato solo le prime 2 discese di prova, poi per motivi di lavoro è dovuto andare via, a lui è subentrando il plurititolato pilota del Gruppo Caffo 1915 Claudio Gullo, il Testimonial Ufficiale del Brand Mondiale Vecchio Amaro del Capo in ambito Italiano/Europeo e Mondiale per il motorsport ha subito accettato di buon grado l'invito a prendere il posto di Lavieri per testare direttamente in gara la vettura che avrebbe comunque dovuto guidare ufficialmente durante la seconda prova del Campionato italiano che si disputerà fra un mese a Nocera.

Calatosi nell'abitacolo - fanno sapere in una nota - nonostante due prove libere in meno e soprattutto non essendo uno specialista di questo genere di Competizioni il "Pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo ha comunque realizzato ottimi tempi cronometrati che lo hanno visto protagonista in gara 2 con la realizzazione del terzo miglior tempo assoluto e di classe c4 (la categoria regina dello speed down) mentre in gara 3 un banale problema ai freni gli ha impedito di migliorare ulteriormente i tempi realizzati, alla fine nonostante tutto per somma dei tempi è riuscito a classificarsi al 4° posto Assoluto della manifestazione con la realizzazione del terzo miglior tempo Assoluto di Manche della giornata, un risultato soddisfacente che si è potuto ottenere solo grazie all'inaspettato invito a guidare la c4 di Torino che non era minimamente in programma per questa kermesse Sportiva.

"Ringrazio il Presidente della Speed Down Project Francesco Rotella insieme all'azienda Greenmamba per avermi permesso di salire in auto, una partecipazione non programmata che alla fine mi ha dato molta soddisfazione per come è andata la manifestazione, queste gare sono molto belle inquanto l'ambiente è frequentato da veri appassionati e gente per bene, trovare il limite realizzando buoni tempi non è semplice perché bisogna capire la tecnica di guida che si apprende solo facendo esperienza gara per gara, sono felice di aver partecipato e sicuramente sarò al Via di altri eventi inquesta stagione quando non sarò al Via nelle gare automobilistiche e di Motonautica", ha dichiarato infine Gullo.