“Operazione Artemis”, Riesame concede i domiciliari ad Antonio Talarico

Catanzaro - Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Penale, in funzione di Giudice del Riesame, sciogliendo i motivi riservati all’udienza del 10 aprile scorso, ha concesso gli arresti domiciliari ad Antonio Talarico, difeso dall’Avvocato Raffaele Mastroianni. Il collegio, in parziale accoglimento dei motivi d’appello, ha annullato l’impugnata ordinanza in relazione a due capi d’imputazione. Talarico Antonio era stato tratto in arresto nel novembre 2024 nell’ambito dell’operazione denominata “Artemis”.

