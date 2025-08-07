Lamezia, autospurgo sorpreso a scaricare in un tombino: intervento dei carabinieri a contrada Rotoli

Lamezia Terme – Intervento tempestivo dei carabinieri ieri pomeriggio in contrada Rotoli, dove – pare su segnalazione di alcuni residenti della zona – un mezzo autospurgo è stato fermato mentre scaricava liquami all’interno di un tombino. Le forze dell’ordine attorno alle 15.30 hanno, infatti, sorpreso il mezzo nei momenti in cui il materiale veniva depositato all’interno del tombino.
Le attività di scarico sono state immediatamente fermate dai militari, che ora – dopo i rilievi effettuati sul posto - procederanno a tutti i necessari accertamenti sia per rilevare violazioni delle norme che per capire la natura dei liquami ed emettere successivi provvedimenti di carattere giudiziario.
