Lamezia, il 24 agosto al via corso di tiro con arma lunga

Lamezia Terme - "In attesa della prossima gara del Campionato Regionale di Tiro a Lunga Distanza, in programma il prossimo 24 agosto, la società del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria non è rimasta con le mani in mano ma ha proseguito nel suo impegno di divulgazione di questa disciplina sportiva" è quanto si legge in una nota.

"Un impegno - spiegano - che tende, naturalmente, ad allargare la base dei praticanti non solo su piano locale o regionale ma che vuole allargare gli orizzonti, considerando che il poligono di tiro della società, in Fronti di Lamezia Terme, è praticamente l’unico in tutto il Sud Italia, quindi un vero e proprio punto di riferimento".

"In quest’ottica - informano - il C.A.T.S. Calabria SD a RL ha indetto ed organizzato Corso di Tiro ad Arma Lunga ad Aria Compressa di libera vendita riservato ai minorenni (14 anni in su) che dovranno essere accompagnato da un genitore o tutore. Un corso che seguirà un percorso sportivo pensato per avvicinare i giovani al mondo del tiro sportivo prevedendo un’esperienza di divertimento, disciplina e sicurezza".

"L’iscrizione al corso è completamente gratuita ma bisogna prenotarsi in tempo in quanto i posti sono molto limitati. L’offerta formativa che si concluderà a dicembre prevede due lezioni in cui i temi trattati saranno: Lezioni teoriche su sicurezza e uso responsabile dell’arma, Sessione pratiche di tiro con carabine ad aria compressa, Tecniche di concentrazione, controllo e rispetto delle regole. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni gli interessati possono contattare i sigg. Pino Nicotera al 3394411305 o Nino di Salvo al 3404824722".