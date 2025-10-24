Picchia e rapina compagna incinta, un arresto a Vibo Valentia

Vibo Valentia - Gli agenti della Questura di Vibo Valentia hanno arrestato un uomo indagato per il reato di rapina ai danni della compagna incinta. La Polizia è intervenuta a seguito della richiesta pervenuta su linea di emergenza 112 da parte di una testimone, la quale aveva segnalato che un uomo aveva picchiato una donna colpendola con calci all’interno della stazione di Vibo Marina e si era allontanato frettolosamente. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la vittima, una donna al secondo mese di gravidanza, la quale, in forte stato di preoccupazione e agitazione, ha riferito agli agenti che, qualche ora prima, aveva avuto un litigio con il compagno all’interno dell’abitazione ove convivevano. A seguito di ciò, la donna aveva deciso di recarsi a piedi nella stazione di Vibo Marina in attesa del primo treno utile per raggiungere alcuni parenti fuori città. Tuttavia, dopo circa mezz’ora, il compagno l’aveva raggiunta in stazione ed aveva iniziato ad ingiuriarla.

Dopo essersi allontanato, l’uomo aveva fatto nuovamente ritorno nella stazione e, al fine di sottrarre alcuni effetti personali della vittima all’interno della borsa che portava indosso, le aveva sferrato con violenza ripetuti calci all’altezza del torace. A causa dei colpi ricevuti, nonostante la donna avesse cercato, invano, di opporsi, l’uomo era riuscito nell’intento di appropriarsi delle chiavi di casa e di un tablet di proprietà della donna, dandosi successivamente alla fuga. Dopo i primi soccorsi alla vittima, sono state attivate immediatamente le ricerche del soggetto, che è stato rintracciato poche ore dopo nei pressi della stazione. L’uomo è stato quindi fermato e sottoposto a perquisizione personale, estesa anche alla sua abitazione. L’attività di ricerca ha consentito di recuperare i beni precedentemente sottratti alla vittima. L’uomo, già sorvegliato speciale, è stato tratto in arresto e, su disposizione del p.m. di turno, è stato accompagnato nella casa circondariale di Vibo Valentia in attesa dell’udienza di convalida. Il questore ha emesso nei confronti dell’uomo il provvedimento di ammonimento.