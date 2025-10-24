Vento forte sulla Calabria, disagi per alberi caduti in diverse zone

Catanzaro - Un vento forte, con raffiche che in alcuni casi hanno superato anche i 100 chilometri orari, ha sferzato nella notte la Calabria, in particolare le province di Cosenza e Catanzaro. Alcuni alberi sono stati sradicati e spezzati e sono stati divelti alcuni cartelloni pubblicitari. A Cosenza il vento ha anche divelto il tetto di un'abitazione. A Catanzaro, il vento ha spezzato un albero posto di fianco alla Basilica dell'Immacolata nel pieno centro cittadino. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ma nessun danno alle persone viene segnalato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA