Ponte crollato su Trigno, vigili del fuoco Calabria partecipano alle ricerche di un uomo disperso

Catanzaro - Squadre dei Vigili del fuoco della Calabria, provenienti dai Comandi di Catanzaro e Cosenza, sono stati inviati dal Centro operativo nazionale del Corpo, a Montenero di Bisaccia (Campobasso), dove sono attualmente in corso le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, 53 anni, originario di Bisceglie. L'uomo è disperso dopo che la sua auto è precipitata nel fiume Trigno a causa del cedimento di un ponte lungo la Strada statale Adriatica.

I vigili del fuoco calabresi sono partiti con il Modulo di contrasto al rischio acquatico base e hanno iniziato a lavorare nelle prime ore della mattinata con attività di perlustrazione lungo il tratto di fiume interessato mediante l'impiego di gommoni. Parallelamente, presso la foce del fiume, i nuclei sommozzatori stanno eseguendo operazioni di scandaglio dei fondali, avvalendosi di strumentazioni specifiche per operare in condizioni di scarsa visibilità dovute alla torbidità delle acque. Il dispositivo di ricerca dei vigili del fuoco è inoltre integrato dal Nucleo Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, che con i droni sta monitorando e perlustrando le aree più impervie e difficilmente accessibili. Impegnate anche squadre di terra nella perlustrazione delle sponde del fiume.