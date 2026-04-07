Sarà il Federale di Catanzaro ad ospitare il 16 aprile la finale di Coppa Calabria tra Promosport e Soccer Montalto

Lamezia Terme - Si avvicina sempre piu' il momento clou della stagione per la Promosport Lamezia. Capolista solitaria nel girone B di Prima Categoria, con tre lunghezze di vantaggio sulla piu' immediata inseguitrice Silana, la compagine allenata da Leonardo Viterbo e' ormai ad un passo da un altro, possibile, prestigioso traguardo: la conquista della Coppa Calabria edizione 2025-26. Finale della competizione tricolore, destinata, lo ricordiamo, alle squadre del terzo torneo regionale, che, e' notizia di stamane, si disputera' giovedi' 16 aprile (non mercoledi' 15, percio', come originariamente ipotizzato) sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, con fischio d'inizio alle 15:30. Avversario dei lametini sara' il Soccer Montalto, primo in classifica nel raggruppamento piu' settentrionale di Prima Categoria.

Fer.Gae.