Scende da intercity a Lamezia e si accorge di essere stata derubata, denunciata 47enne e recuperata refurtiva

Lamezia Terme - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto hanno denunciato una 47enne palermitana per furto aggravato di un trolley e di un beauty. I poliziotti, ricevuta notizia del furto di un bagaglio a bordo di un treno intercity diretto a Roma, sono riusciti a ricostruire i fatti e risalire alla donna. La 47enne, i primi del mese di luglio, avrebbe portato a una viaggiatrice assopita il trolley, comprensivo di bellezza e contenente preziosi. Del furto la vittima si è accorta alla discesa del treno a Lamezia Terme. Gli agenti della Polfer hanno recuperato presso l'abitazione della presunta ladra la refurtiva, consistente in diversi monili in oro ed effetti personali per un valore complessivo di circa 6 mila euro.

