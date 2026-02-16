Sette arresti a Isola Capo Rizzuto per estorsione e turbata libertà degli incanti

Isola Capo Rizzuto - Sette persone sono state arrestate stamani dai carabinieri, a Isola Capo Rizzuto (Crotone), perché accusati, a vario titolo, di estorsione, turbata libertà degli incanti e danneggiamento aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose. I provvedimenti sono stati emessi dal gip distrettuale su richiesta della Dda di Catanzaro e sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone, supportati da quelli del Comando provinciale, dei Comandi di Catanzaro e Cosenza, del Nucleo cinofili, dell'8° Elinucleo e dello Squadrone eliportato "Cacciatori" Calabria di Vibo Valentia.

