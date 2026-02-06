Sicurezza stradale e lavoro, proseguono controlli dei carabinieri in tutta la provincia

Catanzaro - Nel mese di febbraio sono stati ulteriormente intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, predisposti dal Comando Provinciale di Catanzaro, per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro e per prevenire condotte pericolose alla guida lungo la SS 106.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, con l’ausilio del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, sono state controllate diverse aziende del territorio, attraverso controlli mirati ai settori considerati più a rischio. Proprio durante un accesso ispettivo ad una ditta attiva nel commercio di legnami, sono state rilevate diverse violazioni della normativa di settore che hanno comportato sanzioni per circa 9.000 euro e la contestuale sospensione dell’attività. In particolare, è emerso che l’azienda fosse priva della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, misura necessaria a garantire il costante adeguamento agli standard di sicurezza previsti. Ulteriori irregolarità hanno riguardato la carente formazione dei lavoratori e l’assenza della sorveglianza sanitaria, misura indispensabile per prevenire l’insorgenza di malattie professionali e infortuni sul lavoro.

Altrettanto incisivi sono stati i controlli alla circolazione stradale lungo la SS 106, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida pericolose, tra le principali cause di sinistri. I risultati non si sono fatti attendere. Sono stati controllati oltre trenta veicoli e identificate più di cinquanta persone. Dieci le violazioni al Codice della Strada accertate con sanzioni per oltre tremila euro. In particolare, due conducenti, fermati in seguito a comportamenti imprudenti, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti preliminari finalizzati a verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. La condotta è costata loro il ritiro immediato della patente, il sequestro amministrativo dei rispettivi veicoli ai fini della confisca e il deferimento alla Procura della Repubblica di Catanzaro. I controlli continueranno senza sosta, con il costante obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e prevenire gravi sinistri stradali sulla SS 106. I relativi procedimenti penali sono attualmente nella fase delle indagini preliminari che necessita del contraddittorio con la difesa per accertare la responsabilità degli indagati.