Sorpresi ad incendiare rifiuti a Reggio, tra arrestati un 30enne di Lamezia

Reggio Calabria - Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dalla polizia, a Reggio Calabria, per il reati di combustione illecita di rifiuti. Ad individuare i due piromani, intercettati in una zona collinare tra i quartieri di Gallico, è stata la sala operativa Antincendi della Regione Calabria, grazie all'ausilio dei droni aerei. A seguito della segnalazione inoltrata alla sala operativa della questura reggina, i poliziotti delle volanti hanno raggiunto il luogo indicato e fermato i due autori dell'incendio, un 25 enne di Reggio Calabria e un 30enne originario di Lamezia Terme.

