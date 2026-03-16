Sparatoria nel Cosentino, fermato un uomo

Cosenza - Un uomo di 40 anni è stato fermato dai carabinieri per la sparatoria avvenuta a Rossano, nel Cosentino, in cui è rimasto gravemente ferito un uomo 68enne già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali. I carabinieri hanno fermato un uomo pregiudicato. Nella sua casa hanno trovato diverse munizioni. Gli accertamenti dovranno verificare se sono state usate nella sparatoria. L'umo di 68 anni, ritenuto dagli inquirenti vicino ad ambienti della criminalità organizzata, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi. Secondo quanto è emerso, il ferito si trovava nei pressi di un locale nel quartiere Donnanna quando è stato colpito da diversi proiettili all’addome. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno sentendo diverse persone tra testimoni e persone informate sui fatti.

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