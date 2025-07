Traffico di droga tra Calabria e Sicilia, Procuratore Lombardo: "Allarme fentanyl"

Reggio Calabria - Nelle intercettazioni dell'operazione antidroga che ha portato a Reggio Calabria all'esecuzione di 54 misure cautelari, gli indagati hanno fatto riferimento al fentanyl, l'oppiaceo sintetico che si sta diffondendo sempre più tra i tossicodipendenti. "Si tratta di un elemento - ha detto il Procuratore facente funzioni di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, incontrando i giornalisti - che è molto preoccupante". Dal 2021 al 2024 carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno fatto luce su due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico internazionale ed allo spaccio di droga. Un primo gruppo, operativo nei territori di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, San Roberto, Seminara, Gioia Tauro e Catania, era organizzato per offrire ai potenziali acquirenti ogni qualità di droga, dalla cocaina al crack, all'hashish e alla marijuana. La base operativa era l'abitazione di uno dei promotori del traffico di droga, che, sebbene ai domiciliari, riusciva a gestire i canali di approvvigionamento che servivano a rifornire le piazze reggine e catanesi. L'organizzazione criminale, oltre ai tossicodipendenti, sfruttava anche i minori. La seconda associazione importava centinaia di chili di cocaina da Equador, Spagna, Germania, Olanda e Belgio sfruttando il porto di Gioia Tauro come hub strategico.

Le indagini hanno anche svelato un complesso sistema di riciclaggio che prevedeva il trasferimento dei proventi in contante verso Roma, dove un gruppo specializzato, composto da persone di origine cinese, si occupava di reinserire il denaro nel circuito economico attraverso operazioni mirate. Per coordinare i traffici e sfuggire ai controlli investigativi, gli indagati utilizzavano sistemi di messaggistica criptata, come la piattaforma SkyEcc, ormai ricorrente nei contesti criminali di alto livello. Secondo il procuratore Lombardo, "a questi risultati non si arriva se non si dispone di strumenti adeguati e di organici adeguati a contrastare un fenomeno che ha grande disponibilità di risorse finanziarie. Una situazione che non può non destare allarme. La 'ndrangheta oggi può contare su 400 famiglie e su un numero di affiliati non inferiore a 60 mila".