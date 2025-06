Trovati con 5 cuccioli di border-collie, denunce nel Reggino

Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - Erano in possesso di cinque cuccioli di cane razza border-collie senza avere le necessarie autorizzazioni e per questo sono stati denunciati per traffico illecito di animali. I due sono stati fermati ad un posto di controllo dagli agenti di una Volante del Commissariato di Villa San Giovanni della Polizia mentre viaggiavano a bordo di un'auto. Dopo il controllo dei documenti, gli agenti hanno notato, all'interno del veicolo, la presenza di un trasportino con i 5 cuccioli e si sono insospettiti.

Gli uomini sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per gli approfondimenti, svolti anche grazie all'intervento di personale delle Guardie per l'ambiente di Villa San Giovanni e del veterinario dell'Asp. I cuccioli, disidratati ma senza lesioni riconducibili a maltrattamenti, sono stati affidati in custodia giudiziale all'Ente nazionale protezione animali che si occuperà della loro tutela e reinserimento in un ambiente idoneo, mentre i due soggetti sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria.