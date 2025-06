Lamezia, l'8 luglio Consiglio comunale per eleggere il presidente e nomina nuova Giunta

Lamezia Terme - È stato convocato per martedì 8 luglio alle ore 10.00 il primo Consiglio comunale dopo l’esito delle elezioni amministrative di Lamezia Terme, che sarà presieduto dalla consigliera “anziana”, Lidia Vescio. Saranno 7 i punti all’ordine del giorno: Proposta avente ad oggetto: “Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n. 267/2000; Convalida dei consiglieri eletti; elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale; giuramento del sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 11 del D.Lgs. 267/2000; nomina dei componenti della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 267/2000” tra cui il vicesindaco; elezione della Commissione elettorale comunale, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del D.P.R. 223/1967; nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, ai sensi dell’art. 13 della L. 287/1951; Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Lunedì riunione decisiva per la nuova Giunta

Al sindaco Mario Murone lunedì prossimo i partiti “consegneranno” i nominativi per formare la nuova Giunta. Una delle novità emerse nelle ultime ore, è la scelta di Forza Italia che preferirebbe puntare su un consigliere eletto e non più sul vicecoordinatore regionale, Emanuele Ionà. Dunque, uno dei tre eletti, Tranquillo Paradiso, Maria Grandinetti e Carolina Caruso (in corsia preferenziale i primi due e a seconda anche dell’opzione di genere) sarà assessore. In tal modo, certo il ritorno in Consiglio di Davide Mastroianni primo dei non eletti e attualmente consigliere provinciale.

Antonietta D’Amico continua ad essere in “pole” per la nomina assessorile per conto della Lega, non prima di aver trovato la “quadra” fra le posizioni del deputato Furgiuele e del presidente del Consiglio regionale, Mancuso. Nel caso della nomina della D’Amico, entrerà in Consiglio il primo eletto, Carmine Villella. Secondo i rumors, poi, per Noi Moderati continua ad avere buone chance, il medico Adelaide Colosimo, ma sono in netto rialzo le quotazioni di Salvatore Pirelli, da sempre “uomo” di Pino Galati, il quale pare propendere più per questa nomina. Fratelli d’Italia punta alla presidenza con Alessandro Saullo, non molto presente in verità nella precedente consiliatura e dimessosi da presidente della Prima commissione permanente. I meloniani lametini puntano anche su uno tra Gino Vescio e Michele Cardamone, per una delega assessorile.

Per Lamezia Domani, i due che si contendono l’assessorato sono Salvatore Vescio e Armando Chirumbolo. Anche Calabria Azzurra punta alla presidenza del Consiglio con l’esperto e presidente uscente, Giancarlo Nicotera. Infine, l’assessorato al Bilancio per il quale Murone non ha ancora sciolto le riserve. Non si esclude che possa trattenere per sé questa delega “pesante”. Almeno per una prima fase di avvio della nuova Amministrazione civica.

A.C.