Truffa sulla campagna antincendi in Aspromonte, una denuncia

Reggio Calabria - Una truffa ai danni dall'Ente Parco d'Aspromonte e dall'Azienda regionale Calabria Verde per le campagne antincendi boschivi degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata scoperta dai carabinieri del Reparto Parco Nazionale d'Aspromonte di Reggio Calabria. I militari del Nucleo carabinieri Parco di Bagaladi hanno quindi dato esecuzione ad un sequestro, per un valore di circa 15mila euro, nei confronti di un uomo, legale rappresentante di un'associazione di volontariato ritenuta responsabile dell'indebita percezione di contributi dai due enti. L'uomo è stato denunciato per indebito percepimento di contributi.

In particolare, i carabinieri forestali hanno ricostruito il modus operandi dell'associazione che avrebbe percepito indebitamente i contributi attestando falsamente ad entrambi gli Enti l'esclusività dell'impegno assunto. Invece, secondo quanto sarebbe emerso dall'indagine, l'associazione aveva stipulato due accordi operativi con il Parco e Calabria Verde per la stessa attività di prevenzione e spegnimento incendi boschivi, tramite l'impiego degli stessi mezzi e volontari. I carabinieri forestali, in esecuzione di un provvedimento del gip hanno quindi proceduto al sequestro preventivo delle somme disponibili su un conto corrente intestato all'associazione oltre a 2 autoveicoli e un'autobotte.