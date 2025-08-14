Turista piemontese muore in mare dopo un malore nella Locride

Grotteria (Reggio Calabria) - Il corpo di un di geometra di 63 anni di Ivrea, Fabio Lova, in vacanza con la famiglia nella Locride è stato trovato stamane ad alcune miglia di distanza dalla riva dai militari della guardia costiera di Roccella Jonica in un tratto di mare tra i Comuni di Siderno e Locri. Dell'uomo, morto verosimilmente a causa di un malore mentre era in mare, si erano perse le tracce ieri pomeriggio a Grotteria Mare. Dopo il mancato rientro a riva, la moglie ha dato l'allarme e sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera di Roccella Jonica ed i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Messina.

Ieri un altro caso nel Vibonese. A Pizzo, un turista di 66 anni, originario di Francavilla Angitola ma residente a Milano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre era in acqua.