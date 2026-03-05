Fibromialgia, la "malattia invisibile": a Lamezia il punto su diagnosi, terapie e tutele

Lamezia Terme - Si è svolto con grande partecipazione di pubblico, martedì 3 marzo presso il suggestivo Chiostro San Domenico, l’incontro informativo dal titolo “Focus Sulla Fibromialgia: La Malattia Invisibile”. L'evento, organizzato dal Lions Club Lamezia e sostenuto dall’Associazione Cavalieri di San Silvestro, su proposta del chirurgo pediatra Marco Gambino, ha acceso i riflettori su una patologia complessa che colpisce milioni di persone, spesso costrette ad affrontare un lungo calvario prima di ricevere una diagnosi corretta. Ad aprire i lavori, l’Avvocato Francesco Caglioti, Presidente del Lions Club Lamezia, che ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa: “Vedere una partecipazione così attenta conferma quanto fosse necessario accendere un faro su questa patologia. Come Lions, siamo orgogliosi di aver promosso un confronto che non è stato solo scientifico, ma profondamente sociale, ribadendo il nostro impegno al servizio della comunità e dei suoi bisogni più urgenti”. In apertura dei lavori ha preso la parola anche il Decano per la Calabria dell’Associazione dei Cavalieri di San Silvestro, che ha organizzato e sostenuto l’evento assieme al Dott. Marco Gambino. Portando il saluto del Presidente dell’Associazione, Monsignor Luigi Francesco Casolini di Sersale, il Decano ha sottolineato come solo uniti nelle azioni e nel confronto si possano creare dei percorsi concreti di solidarietà e aiuto nei confronti di quanti ne hanno maggiormente bisogno. L’Associazione ha sempre sostenuto, promosso e aiutato con azioni concrete, eventi e attrezzature, le attività delle eccellenze sanitarie nei nostri presidi.

L’incontro è stato moderato con competenza dalla Dott.ssa Anna Monardo, dal Dott. Marco Gambino e dalla giornalista Nadia Donato, i quali hanno saputo guidare il dibattito tra rigore scientifico e attenzione al lato umano della sofferenza. In apertura, ha portato i saluti anche la Sig.ra Maria Concetta Scierbo, referente dell’Associazione Nazionale Sindrome Fibromialgica (AISF) di Lamezia Terme, sottolineando l’importanza della rete tra associazionismo e istituzioni. Un successo di contenuti e partecipazione per l’incontro informativo sulla fibromialgia, che ha visto il coinvolgimento di esperti medici e rappresentanti istituzionali per fare luce su una patologia spesso sottovalutata ma profondamente invalidante.

Il Dott. Maurizio Caminiti (Componente Tavolo Tecnico P.D.T.A. Reumatologia Regione Calabria) ha analizzato le criticità cliniche: “Le controversie diagnostiche restano il nodo principale. È fondamentale uniformare i percorsi terapeutici regionali per evitare che il paziente reumatico si senta abbandonato in un labirinto di pareri discordanti”.

La Dott.ssa Caterina Ermio (Direttore UOC Neurologia, Ospedale di Lamezia Terme) ha approfondito il legame con il sistema nervoso: “La fibromialgia non è solo dolore muscolare, ma un'alterazione della percezione del dolore a livello centrale. I nuovi percorsi diagnostici devono integrare l'approccio neurologico per offrire risposte concrete alla stanchezza cronica e ai disturbi cognitivi dei pazienti”.

Il Dott. Francesco Bonadio (Dirigente Medico UOC Anestesia e Rianimazione, Ospedale di Lamezia Terme) ha illustrato le frontiere del trattamento: “L’ozonoterapia rappresenta una vera rivoluzione nella medicina moderna. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e ossigenanti, ci permette di migliorare significativamente la qualità della vita dei malati, riducendo la dipendenza dai farmaci analgesici tradizionali”.

Il Dott. Giovanni Scaramuzzino (Coordinatore Forza Italia Giovani Lamezia Terme) si è soffermato sui diritti dei malati: “Dobbiamo guardare all'Europa per colmare il nostro gap normativo. Il quadro europeo ci spinge verso livelli di tutela più alti, affinché la fibromialgia venga riconosciuta pienamente come malattia invalidante anche nei fatti, non solo a parole”.

Particolarmente significativo l'intervento dell’On. Emanuele Ionà, Consigliere Regionale di Forza Italia, che ha allargato lo sguardo al futuro della sanità lametina, delineando l'impegno politico: “La Regione Calabria è al lavoro per orientare i fondi verso prospettive assistenziali solide. Il nostro obiettivo è garantire che ogni paziente calabrese possa accedere a cure d'eccellenza nel proprio territorio, ottimizzando le risorse regionali per supportare i nuovi PDTA. La nostra attenzione verso il presidio ospedaliero 'Giovanni Paolo II' è massima. Questa struttura ha una potenzialità molto importante e può diventare di riferimento regionale; stiamo lavorando concretamente per il suo potenziamento. In quest'ottica, la notizia dell’acquisto del nuovo sistema robotico Versius è un segnale tangibile di rilancio: dotare Lamezia di tecnologie d'avanguardia significa puntare sull'eccellenza e restituire ai cittadini una sanità moderna ed efficiente”. L'evento si è concluso con l'impegno comune di proseguire l'opera di sensibilizzazione, affinché l'invisibilità della fibromialgia diventi finalmente un ricordo del passato e trovi risposte concrete e visibili nelle strutture del territorio.