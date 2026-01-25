A Lamezia i Campionati Italiani Para-archery: i risultati dell’Asd Aida

Lamezia Terme - Si è conclusa la 39° edizione dei campionati Italiani Paraarchey di Lamezia Terme. La Fitarco nazionale ha puntato ancora una volta sull’Asd AIDA, società calabrese di tiro con l’arco, per la realizzazione della manifestazione, che ha visto sulla linea di tiro 70 atleti paralimpici.

Un successo annunciato sottolinea il Presidente dell’asd AIDA sezione di tiro con l’arco Annalisa Insardà. "Dopo la bellissima esperienza del 2021 al palapentimele di Reggio Calabria, questa volta - affermano in una nota - ci siamo ulteriormente superati. Una organizzazione capillare curata nei minimi dettagli grazie ad un gruppo ormai collaudato, coeso e affidabile. Si è occupato il team manager dell’Asd AIDA Michelangelo Minutoli di mettere in moto la macchina organizzativa che ci ha portati questo fine settimana, appena trascorso a realizzare un campionato tra i più belli ed avvincenti di sempre. Minutoli ha tra l’altro tessuto i rapporti con i tecnici, grafici e tutte le figure che ha ritenuto di coinvolgere, compresi gli oltre 60 volontari che hanno dato un contributo fondamentale. E’ stato emozionante avere l’Elite del Paraarchery Italiano, gli atleti della nazionale Italiana e dei più importanti gruppi sportivi Italiani, a partire dall’atleta di casa Enza Petrilli in forza alle fiamme oro della Polizia di Stato e a Peppe Luciano atleta dell’Asd AIDA".

Enza Petrilli chiude con uno spettacolare secondo posto, quindi medaglia d'argento, negli assoluti e con la medaglia di bronzo negli scontri di classe. Non è mancato il supporto della federazione nazionale che una volta individuata la società organizzatrice, ha dato mandato al responsabile della macro-area centro sud Italia Alessandro Albanese di supportare l’AIDA in questa ulteriore sfida. "Albanese - fanno sapere - ha lavorato a braccetto con Minutoli ed il suo staff contribuendo fattivamente all’organizzazione dell’evento. Vittorio Polidori, alla prima da leader della federazione dopo l’elezione dello scorso anno, ha dichiarato di essere molto soddisfatto della tre giorni calabrese, per l’organizzazione per la location individuata dall’ asd il campionato e per l’ospitalità ricevuta dalle istituzioni locali, amministrazione comunale in primis che ha deciso di inaugurare il palazzetto a termine di una settimana incentrata sullo sport paralimpico, con i campionati Italiani paraarchery".

Presente anche il Presidente dell’AIDA OdV, Reno Insardà che ha promosso l’asd AIDA: "è dal 2013 che giro l’Italia per i campionati Italiani paraarchery indoor, ma in questa circostanza ho visto qualcosa di eccezionale. Oltre la manifestazione perfettamente riuscita, in una location bellissima, un palazzetto di ultima generazione, con una coreografia “da stadio” che ha arricchito le tribune e l’intero palazzetto. Ci tengo a ringraziare gli sponsor ed i parters che ci hanno dato una grossa mano per poter realizzare quanto abbiamo goduto in questi giorni e ringrazio la Fitarco per averci dato ancora una volta fiducia riconoscendo le nostre capacità organizzative".