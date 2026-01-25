Motonautica, il pilota lametino Claudio Gullo riceve al CONI la Medaglia d’Oro Mondiale FIM Offshore 2025

Roma - Si è svolta ieri nel prestigioso salone d'onore del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) di Roma la cerimonia di premiazione dei Campioni Italiani, Europei e Mondiali FIM 2025. Alla cerimonia hanno presenziato i più forti piloti Italiani tesserati sportivamente presso la FIM (Federazione Italiana Motonautica). Il Gotha della velocità sull'acqua, tra essi a rappresentare la Calabria nel settore Offshore vi è stato anche il Pilota Ufficiale del Gruppo Caffo 1915 Claudio Gullo, di Lamezia Terme testimonial ufficiale del Brand Internazionale Vecchio Amaro del Capo nelle Competizioni Italiane, Europee e Mondiali. Ora, a 360 gradi nel motorsport era presente in qualità di Primatista Mondiale Offshore Long Distance 2025.

Il già pluricampione d'Italia Velocità in discesa, karting ed Automobilismo nonche' già Primatista del Mondo di Motonautica nel 2024 era a Roma per ritirare la Medaglia D'oro Mondiale FIM Offshore: un premio Iridato che porta la Calabria sul tetto del mondo dello sport. "Gullo - ricordano in una nota - attualmente è l'unico Campione Mondiale Calabrese fra tutte le discipline del motorsport. Un risultato eccellente condiviso con il suo compagno di squadra Diego Testa che in Gara viene schierato in qualità di trottleman mentre Claudio è il pilota dello scafo da competizione. Il pilota Calabrese "Pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo ha portato al titolo mondiale 2025 uno scafo Ranieri Modello Lucas costruito a Soverato dalla Famiglia Ranieri, preparato a Lamezia dalla Nautica Alessi e schierato in gara con il Nome Pippo Caffo Boat 59 in onore del Presidente Caffo che da 20 anni supporta con affetto e stima la carriera sportiva dell'asso della piana Lametina e con il quale ha ottenuto successi a ripetizione in moltissime discipline sportive motoristiche diverse collaborando a scrivere decine di pagine sportive di altissimo livello nel motorsport italiano e Mondiale".

"Sono Onorato di essere stato premiato nel palazzo Simbolo dello sport Italiano nel Mondo. Questa cerimonia della FIM ha ospitato in sala i migliori specialisti della motonautica, ricevere una medaglia d'oro Mondiale per uno sportivo come me è una soddisfazione immensa, questo bellissimo risultato lo dedico a Pippo e Nuccio Caffo che hanno creduto sempre in me, a mio papà, alla mia famiglia ed anche alla Nautica Alessi che grazie alle sapienti mani di Nicola, Giuseppe e Diego hanno saputo tirar fuori uno scafo eccellente per puntare al Record del Mondo. Ringrazio anche la FIM Calabria e la D&D Jet ski di Vibo per il supporto burocratico prima delle gare. Da settimana prossima inizieremo a programmare la stagione 2026 sperando che sia incentrata sempre nell'ambito Mondiale. Nello sport bisogna festeggiare ciò che si vince ma non bisogna dormire sugli allori, quindi, da lunedì lavoreremo per essere vicino ai più bravi anche per il 2026 sportivo che inizierà a breve".