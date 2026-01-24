Promozione, Atletico Maida battuto largamente dal Polistena in uno degli anticipi di giornata

Polistena – Terza sconfitta consecutiva per l’Atletico Maida, oggi pomeriggio battuto dallo Sporting Polistena in uno dei tre anticipi del girone B di Promozione calabrese. Particolarmente indigesta, in questa stagione, la formazione reggina per i giallorossi, considerato che al pesante 1-5 del match d’andata ha fatto seguito il 4-0 odierno. Con questi tre punti i rossoverdi compiono un passo quasi decisivo verso la salvezza diretta, Scalese e compagni invece, complice il concomitante successo interno del Melito, vedono il margine di vantaggio sulla quintultima accorciarsi da cinque a quattro lunghezze. Senza contare che nelle prossime tre giornate dovranno affrontare avversari tutt’altro che abbordabili, quantomeno per valore tecnico, quali Val Gallico, Ardore e San Nicola Chiaravalle Soverato. Bisogna stare attenti, insomma, per non farsi nuovamente risucchiare in piena zona rossa.

La cronaca del match

Mister Saladino nell’occasione deve fare a meno degl’infortunati Mascaro, Ferrise, Perri e Balde. Tre under, più il 2005 Persico G., nell’undici titolare. Il tecnico locale Ferraro invece parte con i soli due fuoriquota obbligatori. Pronti via e Fiorino manda alto da buona posizione. Il numero undici di casa ci riprova con un diagonale neutralizzato da Iozzi. La gara del giovane Lucia dura meno di un quarto d’ora. Esce per infortunio, rimpiazzato da Talarico. A metà frazione prova a pungere anche l’Atletico. Foderaro, servito da Grande, si libera sulla trequarti, ma viene rimontato e chiuso da un difensore avversario. Al 30’ Scalese si procura, e calcia, una punizione dal vertice dell’area, mira alta di poco. Insistono gli ospiti, i quali, una manciata di minuti dopo, hanno una ghiotta chance per portarsi in vantaggio: break di Scalese in mezzo al campo e verticalizzazione per Foderaro il quale prova a superare con un pallonetto Marquez in uscita, ma quest’ultimo con un’acrobazia riesce ad indietreggiare quel tanto che basta per non farsi scavalcare dalla sfera e schiaffeggiarla in fallo laterale. Al 40’ l’esperto Dascoli, di testa su corner, sfiora il palo. Risponde ancora l’ex centravanti di Vigor e Verona, il cui tiro-cross è bloccato in due tempi dal numero uno rossoverde. Nuovo rapido botta e risposta. Punizione del solito Scalese ed incornata debole di Belpanno tra le braccia di Marquez. Sul rovesciamento di fronte, conclusione dalla distanza di Carrizo bloccata a terra dal pipelet maidese.

Neanche il tempo di risistemarsi in campo, una volta rientrati dall’intervallo, che lo Sporting la sblocca con Baigorri, lesto a ribadire in rete un colpo di testa infrantosi contro la traversa. Quattro giri di lancette dopo, i locali calano il raddoppio. Ancora Baigorri stavolta si procura (fallo del giovane Caputo) e trasforma un penalty, spiazzando Iozzi. Gli ospiti reagiscono e sfiorano per due volte la rete che avrebbe riaperto i giochi. Dapprima Foderaro imbecca Persico G. che la mette in piena area dove Marquez, però, fa buona guardia bloccando in presa alta. Poi il colpo di testa di Grande, a ricevere un tiro dalla bandierina di Scalese, sfiora la barra trasversale. Decisamente più cinico il Polistena, che al 16’ chiude definitivamente il match con Fiorino, rapido ad insaccare raccogliendo un cross dall’out destro. Stavolta i maidesi accusano il colpo e lo Sporting continua ad attaccare. Iozzi deve superarsi su due conclusioni di Carrizo, ma nulla può, al 35’ della ripresa, sul diagonale dell’appena entrato Mathibedi, che firma, così, il definitivo 4-0.

SPORTING POLISTENA – ATLETICO MAIDA 4-0

SPORTING POLISTENA: Marquez, Banchio (39’st Casedonte), Stillitano, Dascoli (30’st Crocitti), Bruzzese, Misale, Teramo (42’st Rodofili), Carrizo (39’st Fontana), Baigorri, Sacca, Fiorino (35’st Mathibedi). In panchina: Palumbo, Arevole, Raso, Fortugno. Allenatore: Ferraro

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Poli (35’st Scalise), Caputo, Belpanno, Michienzi, Grande, Gullo (22’st Cocola), Lucia (14’pt Talarico), Foderaro, Scalese (35’st Salerno), Persico G. (26’st Tropea) In panchina: Rubino, Sirianni, Persico M., Trovato. Allenatore: Saladino

ARBITRO: Antonio Fiore da Reggio Calabria (Franco e Cardia da Locri)

MARCATORI: 1’st Baigorri, 5’st Baigorri rig., 16’st Fiorino, 35’st Mathibedi

NOTE: ammoniti Poli (AM), Scalese (AM), Banchio (SP), Grande (AM), Cocola (AM). Recupero: 2’pt e 4’st

Ferdinando Gaetano