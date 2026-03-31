A Lamezia il record nazionale di iscritti per il Campionato Regionale Csen Pole & Aerial Dance

Lamezia Terme – "Il nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme si è trasformato, per un’intera giornata, nel tempio della danza acrobatica. Il PalaLamezia ha ospitato con grande successo il Campionato Regionale Csen Pole & Aerial Dance, un evento che ha segnato un punto di svolta per il settore, confermando la Calabria come assoluta protagonista nel panorama sportivo italiano" è quanto si legge in una nota.

Un primato nazionale

"Organizzata dal Comitato Provinciale Csen Vibo Valentia, la manifestazione - informano - ha registrato numeri da capogiro: la tappa calabrese è risultata essere la più partecipata d'Italia. Un record di iscritti che testimonia la crescita esponenziale di queste discipline sul territorio e l'eccellente lavoro di promozione svolto in sinergia con il Coordinatore Nazionale Pole & Aerial Dance Csen, M° Luigi Papaleo. Presenti all'evento il Presidente Rossana Grande e il delegato Dott. Carlo Papaleo, i quali hanno espresso grande soddisfazione per l'adesione di tutte le associazioni affiliate, segno di un movimento coeso e in piena salute".

Si va verso le finali di Cervia

"La competizione - precisano - non è stata solo una celebrazione dello sport, ma una sfida tecnica di alto livello: le performance degli atleti sono state infatti valevoli per l'accesso diretto al Campionato Nazionale Csen, in programma a Cervia nel mese di giugno 2026. La cornice moderna e suggestiva del PalaLamezia ha esaltato le evoluzioni aeree e la forza atletica dei partecipanti, rendendo l'atmosfera vibrante per il numeroso pubblico presente".

I ringraziamenti

"Il successo della kermesse - aggiungono - è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto istituzioni e partner tecnici. L’organizzazione ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento all'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, nelle persone del Sindaco Mario Murone, del Vice Sindaco Michelangelo Cardamone e dell’Assessore allo Sport Salvatore Pirelli, per il supporto e la disponibilità. Un plauso speciale è andato alla "macchina operativa" che ha garantito la sicurezza e la perfetta riuscita dell'evento: dalla Croce Rossa a La Torpedine, passando per lo staff collaudato dello Csen. Fondamentale, infine, il contributo tecnico del Service Impianto e Luci di Francesco Maida, che ha valorizzato con professionalità ogni singola esibizione. Con questo evento, la Calabria si attesta ufficialmente come la regione trainante per la Pole e l'Aerial Dance in Italia, pronta a far valere il proprio talento anche sul palcoscenico nazionale di giugno".