Risorse per sicurezza urbana a Lamezia, il plauso del gruppo consiliare FdI a Wanda Ferro

Lamezia Terme - Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Lamezia Terme, Antonio Lorena, Alessandro Saullo e Giovanni Manuel Raso esprime "profonda soddisfazione e un sentito plauso per l'importante traguardo raggiunto in tema di sicurezza urbana, che vede la nostra città beneficiaria di un cospicuo finanziamento complessivo di quasi 430 mila euro destinato al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Un risultato di grande spessore, frutto di una virtuosa sintesi amministrativa che ha consentito l'accorpamento strategico di due distinte progettualità in un unico, organico piano di intervento per il territorio".

"All'incontro istituzionale svoltosi ieri, tenutosi alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, On. Wanda Ferro, ha preso parte anche il nostro Vicesindaco, Michelangelo Cardamone, a testimonianza della costante e vigile attenzione che l'Amministrazione e il nostro partito riservano alle tematiche nevralgiche per la comunità lametina. Questo straordinario risultato - precisano - promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del Programma Operativo Complementare (P.O.C.) "Legalità", certifica in maniera inequivocabile la vicinanza del Governo nazionale, e in particolar modo dell'On. Wanda Ferro, alle reali esigenze dei nostri territori. La sicurezza dei cittadini non è un mero slogan elettorale, ma un obiettivo fondante e imprescindibile dell'azione politica di Fratelli d'Italia, declinato oggi in risposte concrete, tangibili e di altissimo profilo tecnologico".

"L'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture di videosorveglianza rappresentano uno scudo formidabile a tutela della legalità, uno strumento essenziale per supportare l'incessante e meritorio lavoro delle Forze dell'Ordine e un deterrente implacabile contro ogni forma di degrado e criminalità diffusa. L'attenzione riservata a Lamezia Terme dimostra come la filiera istituzionale, quando guidata da competenza, dedizione e amore per la propria terra, sia in grado di produrre frutti eccellenti. Ringraziamo l'On. Wanda Ferro per il suo instancabile impegno: la sua presenza e la sua azione di governo si confermano, ancora una volta, un baluardo per la Calabria e un faro per la nostra città. Continueremo a lavorare con immutata determinazione, al fianco dei cittadini e delle istituzioni sovraordinate, per garantire a Lamezia Terme un futuro all'insegna della legalità, del decoro e della totale sicurezza".