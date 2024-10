Accademia Karate Lamezia quinti ai Campionati Italiani Giovanili

Lamezia Terme – Nella cornice del Centro Olimpico PalaPellicone di Lido di Ostia, nei giorni scorsi, si sono svolti i Campionati Italiani a squadre sociali Fijlkam. Alla manifestazione hanno preso parte 190 società provenienti da tutta Italia ed era presente il gotha del karate italiano, dal Presidente di settore Davide Benetello , ai Dirigenti Nazionali e Regionali , fino al lametino e commissario degli arbitri Giuseppe Notarianni. Grande prestazione per l’Accademia Karate Lamezia che conquista un importantissimo e storico 5° posto nel Kata Giovanile a Squadre.

La squadra lametina, guidata dal tecnico Emanuel Lestingi, ha schierato sul tatami del Palapellicone di Ostia Lido Daniele Renda, Gabriele Mariniello, Mattia Astorino e Francesco Valente che con coraggio e determinazione hanno tenuto testa alle migliori squadre italiane. I giovani karateka, dopo aver superato brillantemente i turni eliminatori, si sono fermati di fronte ai futuri campioni del Master Rapid SFK (Lombardia). Nella finale per il bronzo venivano poi sconfitti dal Karate Planet (Lazio).

“Questo prestigioso risultato è per noi motivo di orgoglio perché certifica il grande lavoro che stiamo facendo” queste le parole del tecnico Lestingi. Prossimo impegno per la squadra lametina la Coppa Italia del 24 novembre, stavolta in rappresentanza della Calabria, nella competizione che vedrà in gara tutte le regioni italiane, nell’ultima gara nazionale del 2024.