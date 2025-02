Arvalia Nuoto Lamezia protagonista della prima staffetta para-swim Asi Calabria

Lamezia Terme - Ancora una volta l’Arvalia Nuoto Lamezia si conferma una grande realtà natatoria regionale. Il trionfo di domenica scorsa, in occasione della finale invernale del Trofeo Propaganda ASI ne è la riprova: la società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha gareggiato in casa, piazzandosi al primo posto nella classifica della competizione calabrese. A distinguersi, in particolar modo, sono stati i cinque atleti para-swim del team lametino: Alessia Raso, Noemi Canino, Antonio Porro, Giuseppe Raso e Gianvittorio Longo. Ciascuno di loro ha vinto nelle rispettive gare, dando prova di grande tenacia e forza di volontà.



“Ci siamo qualificati primi nel campionato di categoria ragazzi, juniores e seniores, primi nella classifica generale, secondi nella classifica propaganda e quarti nella classifica esordienti – ha precisato mister Armando Labonia - È un orgoglio dell’Arvalia aver avuto quattro atleti para-swim che per la prima volta hanno partecipato a una staffetta ASI, organizzata proprio per dare loro la possibilità di cimentarsi anche in quella. Ne siamo davvero orgogliosi e ci riempie di soddisfazione vedere con quanta grinta si allenano e affrontano ogni sfida. Ma risultati ottimi sono anche quelli che arrivano dal lavoro assiduo di tutta la squadra. Un grande plauso va, quindi, a Mario Vittorio Aiello, Manuel Amendola, Daniele Andriiesh, Pietro Borello, Syria Bova, Angelo Lorenzo Bruni, Michela Bruni, Francesco Pio Campisi, Michele Canino, Cristian Caruso, Gaia Castaldo, Alice Cavalieri, Lucia Cefalà, Gaia Maria Ceraudo, Giorgia Chiaravalle, Sveva Cipolloni, Arcangelo Castaldo, Alessia Ciriaco, Angelica Conace, Felicia Conace, Bruno Costanzo, Lorenzo De Fazio, Pierluigi De Fazio, Valentina De Sensi, Beatrice Del Fonso, Joshua Della Porta, Davide Di Gangi, Leonardo Di Gangi, Martina Di Lorenzo, Giorgia Falbo, Nicola Falvo, Gennaro Fazio, Sophia Fiorillo, Agostino Froia, Antonio Fruci, Isabel Tea Guzzo, Diego La Grotteria, Antonio Lento, Giuseppe Lento, Valeria Lio, Rayan Lo Prete, Santo Marasco, Cesare Mercuri, Alessandra Molinaro, Sofia Molinaro, Antonio Muraca, Francesco Muraca, Giorgio Almirante Paola, Vincenzo Paola, Francesco Paonessa, Silvia Paonessa, Maria Perri, Evelyn Raso, Alice Scaramozzino, Natale Alessandro Simone, Gioia Stranges, Greta Strangis, Mariapaola Stuppia, Chiara Torcasio, Vincenzo Torcasio, Eleonora Turano, Angelo Ventura e Alessandro Villella”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA