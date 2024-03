Atletico Maida battuto di stretta misura a Melito

Melito di Porto Salvo – Si ferma nuovamente l’Atletico Maida. In uno dei due anticipi odierni del girone B di Promozione, i giallorossi escono battuti di stretta misura da Melito e vedono complicarsi ulteriormente le chance di riuscire a disputare i play-off. Romagnuolo e compagni restano quindi quarti a – 1 dalla Saint Michel ed a – 12 dalla vice-capolista Capo Vaticano, ma naturalmente con una gara in più giocata. Atletico Maida che adesso oltre a dover sperare in un rallentamento dei vibonesi, deve fare il tifo per la Saint Michel affinchè riesca quantomeno a tenersi non oltre i nove punti di distacco finali dalla seconda piazza. In caso contrario, non si disputerebbe neanche la semifinale tra terza e quarta, con la seconda che verrebbe così promossa direttamente allo spareggio contro la vincente i play-off del girone A. Al “Saverio Spinella” è dunque maturata la terza sconfitta esterna consecutiva dei maidesi. Prosegue, di contro, l’ottimo momento dei reggini, all’ottavo risultato utile (cinque successi e tre pari), i quali balzano, in attesa delle gare di domani, a + 6 dalla zona play-out. Per la prima volta in questa stagione, inoltre, i gialloblù riescono ad inanellare tre vittorie di fila.

La cronaca del match

Nell’occasione mister Stranges deve fare a meno degl’infortunati Camara e Scalese. Grande va in panchina, e quindi a far coppia con capitan Romagnuolo, al centro della difesa, è inizialmente Perri, a inizio ripresa poi uscito per infortunio e sostituito da Iudicelli, con conseguente spostamento a centrale di Alessio Michienzi e arretramento a terzino di Gutierrez.

Padroni di casa subito determinati. Punizione dalla trequarti per Buades che anticipa tutti ma calcia oltre la traversa. Al 10’ una ripartenza mette nuovamente il numero nove gialloblù davanti a Iozzi, senza inquadrare neanche stavolta lo specchio. Rispondono gli ospiti con Tello che imbecca Torres, anticipato in uscita dal reativo Latella. Al 16’ Melito pericolosissimo con un tiro improvviso dalla distanza di Sivori che s’infrange contro la traversa. Sull’altro versante, sponda di Torres per il connazionale Tello che conclude a lato. Poco dopo la mezzora, altra azione tutta di marca argentina del Maida: progressione di Ramos sulla sinistra e palla messa in mezzo dove Torres non arriva di poco alla deviazione risolutiva. Prima del riposo è nuovamente attento Latella a togliere, in uscita, la palla dalla testa di Torres su cross del solito Ramos.

In avvio di seconda frazione, tocco corto all’indietro di Perri sul quale s’inserisce Buades, ma Iozzi blocca a terra. Un solo giro di lancetta e la gara si sblocca grazie a Troncoso sugli sviluppi di uno schema su punizione. Prova subito a reagire l’Atletico con una bella azione corale, ma il tiro di De Minicis è alto di poco. A metà frazione i gialloblù restano in dieci a causa dell’espulsione comminata a Giordano per un brutto fallo di reazione ai danni di Scalise. Quasi simultaneamente mister Stranges getta nella mischia De Fazio ed Arcieri. Al 26’ velo di Ramos per la botta a colpo sicuro di De Minicis, respinta da un difensore avversario a portiere stavolta battuto. Forte dell’uomo in più, i giallorossi provano il forcing finale. Tiro-cross di De Fazio che sfiora il palo alla sinistra di un Latella sorpreso. Al 2’ dei 7’ di recupero finali, decisivo salvataggio di un difensore melitese sul tiro di Iudicelli. Poco dopo da menzionare il gesto di fairplay dell’Atletico Maida che restituisce sportivamente il pallone agli avversari invece di battere un corner, dato che quest’ultimo era stato originato da un infortunio occorso ad un calciatore locale.

MELITO – ATLETICO MAIDA 1-0

MELITO: Latella, Cento, Candito, Lentini, Ortiz, Pelaez, Giordano, Logozzo, Buades, Sivori, Troncoso. In panchina: Larizza, Gavrilidi, Gurnari, Pizzimenti, Principato, Rodriguez, Serrano, Scordo, Zaccone. Allenatore: Cormaci

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Scalise, Michienzi A. (40’st El Madì), Gutierrez (23’st Arcieri), Romagnuolo, Perri (2’st Iudicelli), De Minicis, Michienzi M. (23’st De Fazio) , Ramos, Tello, Torres. In panchina: Soverina, Iuliano, Grande, Perugino, Simonetta. Allenatore: Stranges

ARBITRO: Matteo D’Addato di Catanzaro (Galardo di Crotone e Rocca di Cosenza)

MARCATORI: 2’st Troncoso

NOTE: al 22’st espulso Giordano (ME) per fallo di reazione. Recupero: 2’pt e 7’st

Fer.Gae.