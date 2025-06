Beach Soccer 2025: il punto con il lametino Salvatore D'Augello, consigliere nazionale per il Sud

Lamezia Terme - Da ormai qualche anno ha abbandonato guanti e pallone, passando dalla porta alla scrivania, pur restando sempre nel mondo beach soccer. Estremo difensore di lungo corso, dapprima nel calcio ad undici e poi in quello a cinque sulla sabbia, il lametino Salvatore D’Augello è ormai da tre anni consigliere nazionale area sud del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti Figc. Un incarico che ricopre con grande passione. “Un onore, ma soprattutto un onere, rappresentare il sud Italia nel beach soccer nazionale targato Lnd. Regioni del meridione nelle quali da ormai oltre un ventennio questa disciplina si è affermata, e continua ad affermarsi, con risultati molto lusinghieri. Sono grato al presidente nazionale Abete, al coordinatore Desini e, soprattutto, al presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi, i quali mi hanno voluto confermare la loro fiducia per il terzo anno consecutivo”.

Tutto ha origine nell’ormai lontano 2011, quando D’Augello, assieme ad altri suoi amici calciatori, decide di fondare l’Asd Lamezia Terme Beach Soccer

“Si, con Davide Muraca, Giuseppe Saladino e Francesco Nucifero decidemmo di portare tale disciplina a Lamezia. Per oltre un decennio ininterrottamente, abbiamo calcato le spiagge di tutta Italia, prendendo parte a quello che inizialmente era l’unico campionato nazionale. Siamo riusciti a centrare la partecipazione a due Final-Eight scudetto, oltre ad un quinto posto in Coppa Italia. Ma, soprattutto, abbiamo dato la possibilità a calciatori e beachers lametini, o comunque del circondario, di potersi confrontare nell’olimpo nazionale del beach soccer. Penso ai vari Carlo Orlando, Marcello Percia Montani, Alessandro Mascaro, Fabio De Nisi e Tommaso De Sio, i quali grazie al Lamezia BS si sono messi in luce, meritandosi anche la convocazione in Nazionale. Esperienze che hanno favorito la mia successiva nomina a consigliere. Vedere le cose da angolature diverse, d’altronde ti permette di migliorare nel prendere le decisioni relative all’organizzazione dei vari campionati”.

Stagione 2025 già cominciata lo scorso week-end

“La programmazione è partita con largo anticipo, addirittura da settembre 2024 allorquando, assieme agli altri consiglieri ed al coordinatore Desini, ci siamo ritrovati ad Alghero in occasione delle finali del Campionato Europeo. Li, partendo da un’attenta analisi della stagione da poco conclusasi, nonché dagli spunti e suggerimenti raccolti tra gli addetti ai lavori, abbiamo iniziato a gettare le basi per questo 2025. La settimana scorsa, proprio ad Alghero, si è già disputata la prima tappa della Serie A Poule Scudetto, nonché la Supercoppa, vinta dalla Domusbet Catania".

A proposito di tappe, rispetto alle ultime estati si è ridotto il loro numero sul territorio nazionale

“Seppur a malincuore, dato che ben tredici cittadine si erano candidate per ospitarne una, abbiamo deciso di diminuirne il numero per venire incontro alle richieste delle società volte a ridurre un po' i costi da sostenere. Anche perché ormai quasi tutte hanno sia la prima squadra che quella under 20. In particolar modo, abbiamo inteso raggruppare in un’unica location tutte le finali delle varie categorie. Saranno perciò solo sei le tappe. Dopo Alghero, dall’11 al 22 di questo mese saremo a Terracina. Tra fine giugno e inizio luglio ci sposteremo a San Benedetto del Tronto dove si disputerà la Coppa Italia maschile, sia senior che under 20. Dall’8 al 13 luglio sarà la volta di Castellammare di Stabia ospitare la kermesse. Dal 17 al 20 saremo a Tirrenia, presso il Centro Tecnico Federale”.

L’appuntamento finale, quello che assegnerà tutti i titoli delle varie categorie, sarà, per la prima volta dopo ventitré edizioni, in Calabria: a Cirò Marina dal 2 al 9 di agosto

“Negli ultimi due anni questa tappa è stata unanimemente riconosciuta da tutti gli addetti ai lavori come la migliore del circuito nazionale, e quindi si è deciso, su mia spinta, assecondata fortemente dal presidente del C.R. Calabria Mirarchi, di premiare gli sforzi dell’amministrazione comunale, nonché dei vari promotori del beach nel centro balneare della provincia crotonese, assegnandogli la tappa finale, quella più importante e decisiva”.

A Cirò Marina si terranno anche le fasi nazionali di quella serie B che, negli ultimi due anni, ha riservato grosse soddisfazioni alla Calabria.

“I campionati di serie B, la cui organizzazione è demandata ai vari Comitati Regionali, - rimarca sempre D’Augello – sono molto importanti poiché tramite di essi si buttano le basi per poi approcciarsi ai massimi campionati nazionali. Le due squadre che hanno vinto i due tornei regionali di B sin qui organizzati in Calabria, ovvero il Brancaleone e, lo scorso anno, il Crotone, hanno poi entrambe vinto le fasi finali nazionali e saranno quindi ai nastri di partenza, i reggini per il secondo anno consecutivo ed i pitagorici per la prima volta, della Serie A Poule Promozione 2025. Ciò a conferma del fatto che nella nostra regione si è ormai radicata la cultura del beach soccer. Anche quest’anno, come Calabria, saremo inoltre rappresentati da una nostra compagine nella serie A femminile di beach soccer. Stavolta sarà il Cus Cosenza”.

Da ex beacher e presidente della storica prima squadra lametina di calcio su spiaggia, il consigliere area sud Italia ci tiene a complimentarsi con chi rappresenta attualmente la città ai vertici del beach soccer

“L’Icierre Lamezia si è ormai consolidata nel panorama nazionale di questo sport, grazie pure agli ottimi risultati raggiunti a livello di settore giovanile. Lo scorso anno ha infatti vinto la Coppa Italia Under 20. Nel proprio palmarès vanta, inoltre, già due consecutive finali scudetto, purtroppo perse. Ha iniziato con la squadra senior vincendo subito la Poule Promozione e salendo in Poule Scudetto. Quest’anno, a livello di prima squadra ha deciso di ripartire dalla Poule Promozione con una programmazione oculata. Merito quindi alla società ed a mister Pellegrino per quanto sono riusciti a fare in così breve tempo. Dispiace, invece, che un’altra realtà locale, l’Ecosistem, abbia deciso di non continuare il proprio percorso in campo maschile, sia senior che Under 20”.

D’Augello non dimentica, poi, quanto ultimamente si è riusciti a fare nella nostra città a livello di impiantistica riservata a tale disciplina

“Per l’amore che nutro verso questo sport, ho offerto collaborazione all’amministrazione comunale di Lamezia per l’allestimento della beach arena, intitolata a Saverio Calfa, ubicata all’interno del parco Peppino Impastato. Una struttura al servizio della comunità, utilizzabile tutto l’anno e quindi in grado favorire la crescita del movimento su scala locale. Trattasi, peraltro, dell’unica beach arena italiana non realizzata su una spiaggia, bensì in un parco cittadino”.

L’ex portiere e massimo dirigente del Lamezia Terme BS ci tiene, infine, a fare “un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre calabresi, sia maschili che femminili, in vista di questa nuova stagione. In particolar modo all’Under 20 dell’Icierre Lamezia che domenica 15 giugno (ore 20:00), a Terracina, disputerà la sua prima Supercoppa di categoria, contro quella Lazio vincitrice lo scudetto 2024”.

Ferdinando Gaetano