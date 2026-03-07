Calcio a 5, ennesima vittoria dell'Icierre Lamezia: resta capolista nel torneo di C1 maschile

Lamezia Terme – L’Icierre Lamezia si conferma capolista solitaria nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 maschile. Oggi pomeriggio il quintetto lametino è tornato a giocare in quel PalaLamezia dove lo scorso 6 gennaio ha conquistato la Coppa Italia regionale. Anche stavolta l’impianto di località Stretto ha portato bene a Verso e compagni, sbarazzatisi con un largo 7-1 delle Pantere Nere Catanzaro. Netto il divario tecnico tra le due compagini, con gli ospiti riusciti a limitare i danni nel primo tempo, salvo poi cedere nettamente nei secondi 20’ effettivi. Icierre che resta, così, saldamente in vetta con 57 punti. Insegue, a 54, il Reggio Calabria C5, a sua volta impostosi tra le mura amiche ai danni della Nuova Fabrizio. Decisamente staccata, in terza posizione con 45 punti, la Domenico Sport, oggi vittoriosa sul Citta’ di Fiore. Ricordiamo che mancano cinque giornate al termine e che all’ultima, in programma sabato 18 aprile, ci sarà proprio lo scontro diretto, probabilmente decisivo, tra Icierre e Reggio Calabria. La prima classificata infatti salirà direttamente in B2, mentre seconda, terza, quarta e quinta disputeranno i play-off e la vincente accederà a quelli della fase nazionale. Una stagione sin qui pregna di soddisfazioni per Verso e compagni che i prossimi 21 e 22 marzo, nelle Marche, disputeranno la Final Four di Coppa Italia. A contendersi il prestigioso trofeo nazionale saranno Montello Futsal, Chemiba Cerreto D’Esi, Victoria Solofra e, per l’appunto, Icierre Lamezia. E’ la quinta volta, nella storia della manifestazione tricolore, che una compagine calabrese riesce a raggiungere il traguardo delle semifinali nazionali. La prima volta in assoluto da quando è stata varata la nuova formula della Final Four. Altre due squadre lametine di futsal, l’Ecosistem, in campo maschile, e la Royal Team in quello femminile, in passato erano arrivate a disputare, rispettivamente in serie B ed A, le Final Eight nazionali di Coppa Italia. .

Ma torniamo alla sfida odierna dell’Icierre contro le Pantere Nere. Si va al riposo sul 2-0 per effetto delle reti di Calindro e Verso. Dopo poco più di 3’ della ripresa, Villella tocca quasi sulla linea dopo una bella giocata di Calindro. Sotto di tre gol, gli ospiti tentano il tutto per tutto facendo entrare il quinto di movimento, ma la scelta si rivela poco efficace. Nel giro di un minuto i locali dilagano con Davì e Calindro, che dalla lunga distanza insaccano nella porta incustodita. A 9’13” dal termine Verardi ruba palla sulla trequarti e fulmina Rotella per il 6-0. Poi Muraca mette dentro il 7-0. A poco più di 4’ dal suono finale della sirena, Mandarano segna il gol della bandiera per i catanzaresi.

Sabato prossimo, l’Icierre Lamezia dovrà affrontare in trasferta la quotata Domenico Sport.

Ferdinando Gaetano