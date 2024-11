Ciclismo, al Parco Dossi Comuni di Lamezia la seconda edizione delle gare di MTB Calabria

Lamezia Terme - Si è svolta oggi al Parco Dossi Comuni di Lamezia la seconda edizione di una delle migliori gare di MTB della Calabria. A vincere è quasi un corridore di casa, Michele Torchia, di Platania, tesserato con la DRS Cycling di Cosenza. Dopo una lunga battaglia tra lui e il corridore di casa “il solito Paolo Patti” e lui a tagliare il traguardo per primo. A una manciata di secondi secondo Assoluto Paolo Patti della Pianopoli Bike Team terzo Assoluto Edoardo Morabito, subito sotto dal podio a seguire Alessio Sgro', Giuseppe Cittadino e Giuseppe Richichi. Gli organizzatori tengono a ringraziare "in promis tutti i corridori presenti, i giudici CSI che come al solito svolgono un lavoro straordinario, la ditta San Paolo per averci fornito Ambulanza e Medico e infine non per ultimi Linda Mazza e Raffaello Conte per la preziosa collaborazione".

