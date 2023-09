Coppa Calabria: alla Promosport non basta vittoria per 2-1, agli ottavi accede il Pianopoli

Pianopoli - Finisce con la vittoria di misura della Promosport Lamezia la sfida tra i lametini ed il Pianopoli valida come ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Calabria. Un 2-1 tuttavia non sufficiente ai biancazzurri per passare il turno a seguito del 3-0 rimediato una settimana prima al “Pino Catania”. Pianopoletani che dunque accedono agli ottavi eliminando i più blasonati avversari. Almeno sulla carta visto che i rossoblù, neo promossi e ritornati in Prima a distanza di alcune stagioni, hanno comunque allestito una rosa piuttosto competitiva e obiettivamente non inferiore a quella di cui dispone al momento la Promosport.

La sfida del “Rocco Riga” sembra mettersi su binari favorevoli ai padroni di casa, i quali riescono a portarsi in vantaggio con De Fazio, abile a rubare il pallone, in scivolata, dai piedi dell’estremo difensore pianopoletano, reo di aver temporeggiato troppo con la sfera nella propria area piccola. Sempre nella prima frazione, arriva, però, il pareggio ospite, firmato dal centravanti Bruno Ianni. Rete che, inevitabilmente, spezza le gambe alle speranze di rimonta dei biancoazzurri. Nella ripresa la Promosport riesce comunque a riportarsi in vantaggio grazie al colpo di testa risolutivo, sugli sviluppi di una palla inattiva, del quarantaduenne Tarzia.

Promosport Lamezia – Pianopoli 2-1

Promosport Lamezia: Cullice, Gaetano G., Cuda, Strangis, Tarzia, Longo, Buccinna', Procopio, Piacente, De Fazio, Villella. Allenatore: Notaris

Pianopoli: Bongiovanni G., Calidonna S., Kablì Ab., Talarico V., Kablì Az. (st Lucia M.), Ianni V., Trapuzzano (st Gagliardi G.), Morelli F., Ianni B. (st Garieri), Gualtieri (st Giudice), Angotti M. Allenatore: Cabiddu

Arbitro: Cristian Serra di Vibo Valentia

Marcatori: De Fazio (PR), Ianni B. (PI); Tarzia (PR)

F. G.