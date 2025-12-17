Coppa Calabria: vittoria esterna della Promosport nell'andata dei quarti di finale

Roccella Jonica – Preziosa affermazione di misura della Promosport Lamezia nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Calabria. Nonostante una formazione a dir poco rimaneggiata per via delle assenze, tra infortuni e motivi lavorativi, dei vari Gallo, Corigliano, Vaccaro, Morelli, Santacroce, Cuda, Delfico, Cristaudo, Martinez e Piacente, la squadra del presidente Liotta riesce ad imporsi, sul neutro di Roccella Jonica, ai danni del Città di Siderno. Ad un primo tempo nel quale la maggiore esperienza dei locali ha fruttato loro un predominio nel pallino del gioco, ha fatto seguito una ripresa più equilibrata, con il portiere lametino Vecchio poco impegnato al netto di due reti annullate al Città di Siderno per due presunti off-side. Dopo una punizione di Perri deviata in angolo dalla barriera, al 31’ trema la traversa della porta ospite. Risponde Crapella impegnando l’ex Vigor Columbro alla respinta in corner, sui cui sviluppi Galloro, di testa, alza troppo la mira. Al 39’ conclusione locale dal limite a fil di palo. Prima del riposo c’è ancora spazio per un cross di Sano in area per Russo, intercettato dal portiere.

A cavallo tra il 5’ ed il 7’ del secondo tempo, come già anticipato, l’arbitro annulla due reti al Siderno per off-side, uno dei quali alquanto dubbio. Al 20’ Carabetta, in piena area piccola, non inquadra lo specchio. Columbro deve invece sporcarsi i guanti sull’inzuccata di Perri. Sano fa poi le prove generali del gol con un tiro a giro di un pelo fuori. Passano appena tre giri di lancette, infatti, e l’ex Excalibur la butta dentro con un pregevole “cucchiaio” su assist di Russo. Il tempo di riprendere il gioco e da un cross poco preciso del classe ’87 Libri G. scatta il contropiede ospite che mette Sano a tu per tu con l’estremo avversario, che riesce a respingere. Al 36’ locali vicini al pari: traversone di Libri G. per lo stacco di Cecere che, tutto solo, spedisce a lato. Poi a salvare Vecchio, su Bottiglieri, è soltanto il palo. Nei minuti di recupero finali altre due grosse occasioni, una per parte. Dapprima salvataggio sulla linea di Scrivo a strozzare in gola la gioia del gol a Perri, quindi miracolo di Vecchio sul solito Libri G. Finisce 0-1. La sfida di ritorno si giocherà mercoledì 14 gennaio al “Rocco Riga”.

CITTA’ DI SIDERNO – PROMOSPORT 0-1

CITTA’ DI SIDERNO: Columbro, Cavallaro, Salerno (26’st Gullaci), Libri G., Scrivo, Marulla, Tassone (13’pt Denaro), Musolino, Carabetta, Bottiglieri, Cecere. In panchina: Scruci, Libri D., Galluzzo, Patti, Dattilo, Spagnolo, Archinà. Allenatore: Silvano

PROMOSPORT LAMEZIA (4-3-3): Vecchio; Cullice, Gaetano, Kamel, Galloro; Crapella, Decio, Liparota; Russo, Sano (38’st Bechar), Perri (49’st De Fazio). In panchina: La Porta, De Moro, De Moro R., Finamore. Allenatore: Molinaro (Viterbo squalificato)

ARBITRO: Luca Romeo da Reggio Calabria

MARCATORI: 29’st Sano

NOTE:gara giocata sul sintetico del “Ninetto Muscolo” di Roccella Jonica. Nessun ammonito. Recupero: 2’pt e 5’st

Ferdinando Gaetano