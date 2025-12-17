Lamezia, contrasto allo spaccio di stupefacenti: sequestrata cocaina e hashish, un arresto e una denuncia

Lamezia Terme - Le attività di controllo del territorio volte principalmente alla repressione delle attività illecite connesse allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, che nei giorni scorsi sono state intensificate da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme coadiuvati dalla Sezione Radiomobile e dalla squadra di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, hanno consentito di raggiungere importanti risultati operativi. Infatti, è stato arrestato un 56enne lametino trovato in possesso di ben 20 dosi di sostanza stupefacente (Cocaina), già preconfezionata e pronta per essere spacciata. L’uomo, prima del controllo, ha tentato di disfarsi del contenitore utilizzato per occultare la cocaina, che però è stato prontamente recuperato dai Carabinieri. Insospettiti che potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente, i militari, coadiuvati da una unità cinofila della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, impiegata nello stesso arco temporale in un altro servizio, estendevano la perquisizione presso l’abitazione del soggetto dove non veniva rinvenuto null’altro. L’arresto del 56enne è stato convalidato a seguito dell’udienza tenutasi presso il Tribunale di Lamezia Terme, e gli è stata contestualmente disposta la misura dell’obbligo di dimora e della presentazione presso un ufficio di Polizia sul territorio lametino.

In un’altra circostanza, invece, a seguito di una perquisizione personale eseguita a uno straniero 27enne il quale si trovava in Piazza Mazzini. L’atteggiamento sospetto del ragazzo ha insospettito i Carabinieri della Sezione Radiomobile i quali hanno esteso la perquisizione presso il domicilio dello stesso dove venivano rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi si sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato dove avrebbe fruttato circa 3.000 euro, oltre a 2.000 euro in contanti ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà. Tutti i relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari presso la competente Autorità Giudiziaria.