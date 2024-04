Eccellenza, il Sambiase all’esame Paolana per riabbracciare la Serie D

Lamezia Terme - Sale l’attesa in casa Sambiase in vista del prossimo impegno casalingo contro la Paolana, match che potrebbe, finalmente, consegnare ai giallorossi il titolo di campioni di Eccellenza e sancire il tanto agognato ritorno in Serie D, tre anni dopo la vittoria nella finale play-off sul Sersale, poi vanificata dall’ormai famigerata estate del 2021. Il condizionale, però, è d’obbligo, poiché una vittoria potrebbe non bastare a festeggiare il salto di categoria davanti al proprio pubblico. Galeotto il pari a reti inviolate nell’ultima trasferta contro la Reggio Ravagnese, coinciso con il 2-1 della Vigor Lamezia sul Bocale, che ha riportato i biancoverdi a -6.

A tre giornate dal termine, dunque, occorrerà non solo vincere ma anche confidare in una sconfitta, o almeno un pareggio, biancoverde a Rende. Si tratta, però, di ipotesi certamente remote, come un eventuale ex aequo tra le due lametine, costrette, a quel punto, a giocarsi lo spareggio in campo neutro. Al di là di calcoli e congetture, comunque, l’obiettivo è quello di avere la meglio su una rivale storica come la Paolana, protagonista di un autentico miracolo sportivo che in questo girone di ritorno le ha permesso di uscire dalle sabbie mobili di fondo classifica e risalire la china, fino a portarsi a +3 sulla zona play-out. La salvezza è sempre più vicina, ma anche in questo caso manca ancora la matematica, ragion per cui, per i ragazzi di Claudio Morelli, sarà una partita da non sottovalutare. Di certo, la voglia di raggiungere quell’ambito traguardo è tanta, soprattutto davanti ai propri tifosi, presenti anche in gradinata per un “Gianni Renda” in total yellowred.

Come successo all’andata, infatti, la gara di ritorno tra Sambiase e Paolana si disputerà davanti al solo pubblico di casa per via del divieto di trasferta, emesso dal Prefetto, ai supporter paolani. L’occasione ideale, insomma, per mettere in cassaforte quel sogno chiamato Serie D, a coronamento di un percorso da record che, con il clean sheet di domenica scorsa, ha consentito ai giallorossi di assicurarsi la decima gara consecutiva senza incassare gol, portando a 910’ l’imbattibilità della propria porta e superando, dunque, il primato del Locri nella storia del campionato di Eccellenza (stagione 2017/2018).

Arbitrerà l’incontro il sig. Marco Calabrò di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Andrea Azzarà di Reggio Calabria e Michele Larosa di Vibo Valentia. Calcio d’inizio ore 15:30.

F.S.