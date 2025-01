Eccellenza, la Vigor Lamezia batte la Rossanese 3-0 e consolida il primo posto

Lamezia Terme – Importante successo esterno per la Vigor Lamezia nel big match contro la Rossanese, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza. Al “Rizzo” di Rossano, gara decisa dalle reti di Fioretti, Morelli e Amendola. Biancoverdi sempre primi in classifica a +4 sulla ReggioRavagnese. Si allontana il Digiesse PraiaTortora, sconfitto dal Soriano 2-1.

Cronaca

Primo tempo

8’ Ci prova Riconosciuto da fuori area, conclusione alta sulla traversa

11’ Vigor vicinissima al vantaggio. Cross di De Fazio sulla fascia svirgolato dalla difesa, la sfera arriva a Fioretti che batte Diserio ma viene fermato dal palo

21’ Trentinella lancia Fioretti chiuso dalla difesa rossoblu al momento della conclusione

35’ Batti e ribatti nell’area piccola con i padroni di casa che si salvano respingendo le conclusioni ravvicinate di Catania prima, Fioretti poi e infine Condemi

44’ Cross di Sicoli che diventa un tiro in porta, Diserio si salva in angolo

Secondo tempo

11’ Girata al volo di Condemi deviata in angolo

21’ Bongiorno in area, controllato dalla difesa biancoverde, conclude debole e centrale

22’ Vigor in vantaggio. Spanò libera Fioretti il cui bolide si insacca sotto la traversa

28’ Corner ben battuto dalla Rossanese, la sfera arriva a Calabrò che di prima intenzione conclude alto

36’ Ci prova Cosenza su calcio di punizione, Diserio devia in angolo

37’ Apertura di Silvagni per Spanò il cui rasoterra si spegne a lato

38 Deviazione di Pisani sotto porta, palla fuori

45’ Raddoppio Vigor. Cross perfetto di Amendola per Morelli che, completamente solo, di testa trova il 20

50’ Amendola trova la gloria personale battendo il portiere di casa e fissando il punteggio sul 3-0

Rossanese – Vigor Lamezia 0-3

Rossanese Diserio (06), Panza (31”st Novello) Carrozza, Marino (29’st Pisani), Barbieri, Castellano, Bongiorno, Riconosciuto, Bertucci, Calabrò (06), Crispino. A disp. Deluca, Falbo (06), Deminicis, Esposito (07) Canaliu, Misuri (06), Falco (05). All. Aloisi

Vigor Lamezia: Ianni,Sicoli {06}, De Fazio, Trentinella (20’st Cosenza), Ruano, De Nisi, Silvagni (05) (44’st Morelli (05)Rodriguez, Fioretti ( 32’st Ferrara ) Condemi (15’st Spanò) Catania (44’st Amendola) A disp: Sicilia, Scalon Morelli, Volpe (07) , Costanzo(06), All.: Salerno.

Arbitro: Danilo Frascà di Locri.

Assistenti: Roberto Sciammarella e Fabrizio Cozza di Paola

RETI: 22’st Fioretti, 45’ st Morelli, 50’st Amendola

NOTE: Ammoniti: Condemi, Trentinella, Castellano, Carrozza, Riconosciuto, Morelli

Angoli: 3-4 Rec: 1’pt, 5’st

Francesco Sacco