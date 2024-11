Eccellenza, la Vigor Lamezia ospita il Brancaleone nell'anticipo dell'ottava giornata

Lamezia Terme – Anticipo casalingo per la Vigor Lamezia, ancora al comando in solitaria del campionato di Eccellenza in attesa del recupero della sfida tra ReggioRavagnese e Isola Capo Rizzuto, che domenica andrà ad affrontare la nuova vicecapolista: il Dgs PraiaTortora, distante due lunghezze dai biancoverdi. Un’altra antagonista che, dopo le due sconfitte tra seconda e terza giornata (rispettivamente contro Soriano e Cittanova), è riuscita a inanellare quattro vittorie consecutive con cui rilanciare prepotentemente le proprie ambizioni d’alta classifica. Sponda biancoverde, domani i ragazzi di Danilo Fanello ospiteranno un’altra squadra in discreta salute e in serie utile da quattro turni, quel Brancaleone travolto nella scorsa stagione, proprio al “D’Ippolito”, con un inequivocabile 6-1, ennesima prova di forza di quello che, anche quest’anno, si sta confermando il miglior attacco del torneo con 16 goal all’attivo. Incoraggianti i dati anche in fase difensiva, dove la Vigor Lamezia ha concesso soltanto 4 reti (anche in questo caso, miglior difesa al pari della Paolana), mantenendo la propria porta inviolata in quattro occasioni.

Sono questi i principali numeri di un avvio di stagione in crescendo che, come confermato dal tecnico biancoverde al termine del colpo esterno con il Bocale, inizia a rispettare le aspettative, anche se la strada è ancora lunga: “Sappiamo bene che tipo di campionato dobbiamo fare – ha dichiarato Fanello – ma, allo stesso tempo, siamo consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare di volta in volta. Non sarà facile perché qui non esistono partite semplici. Ogni squadra punta a disputare un buon campionato, a fare bene e, per quanto ci riguarda, a mettersi in evidenza quando gioca contro la Vigor Lamezia. Ma è normale sia così”. Al di là dei pronostici e del valore della rosa biancoverde, insomma, l’epilogo non sarà affatto scontato, anche perché, secondo il tecnico, sono diverse le squadre in grado di contendere il primato ai suoi ragazzi: “Non penso ci sarà una sola squadra protagonista, che si staccherà da tutte le altre e dominerà il campionato. Il Praia, ad esempio, è un’ottima squadra, guidata da un grande allenatore, stessa cosa le varie Palmese, ReggioRavagnese e Soriano, che giusto settimana scorsa ha messo a segno due importanti colpi, ingaggiando gente abituata sia a fare goal in questa categoria che a vincerla. E sono certo che anche far risultato a Bocale non sarà affatto scontato per chiunque. Insomma, le squadre forti e attrezzate sono diverse, però - conclude – dobbiamo pensare a noi stessi, consapevoli del nostro valore e del nostro obiettivo”.

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “D’Ippolito:

Portieri: Diano, Iannì, Sicilia

Difensori: Amendola, Caruso, De Fazio, Lanciano, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti: Curcio, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti: Azzinnaro, Bernardi, Catania, Condemi, Costanzo, Egyr, Padin, Spanò.

Arbitrerà l’incontro il sig. Cilento di Cosenza, coadiuvato dal tandem Moschella-Aliano di Reggio Calabria. Calcio d’inizio ore 14:30.

Francesco Sacco