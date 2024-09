Eccellenza, Rodriguez regala tre punti sofferti alla Vigor Lamezia: 2-1 alla Rossanese

Lamezia Terme – Un goal in pieno recupero di Rodriguez consente alla Vigor Lamezia di portare a casa tre punti sofferti davanti al proprio pubblico. Al “D’Ippolito”, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie a Spanò (26’), i biancoverdi subiscono il forcing della Rossanese, risolto nel goal del pari di Coppola all’ ’85. Nel finale thrilling il colpo di testa di Rodriguez che regala ai lametini il primo successo casalingo.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del fischio d’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci, indimenticato bomber di Italia ’90

9’ Cross di Spanò allontanato da De Luca, sul prosieguo dell’azione traversone verso lo stesso attaccante biancoverde il cui colpo di testa non inquadra la porta

15’ Tiro-cross di Catania che trova la deviazione sottoporta di Scalon, De Luca si salva di istinto

21’ Slalom di Spanò che si incunea in area di rigore ma colpisce male da buona posizione

26’ Vigor in vantaggio. Lucia scambia con Trentinella e mette in mezzo un pallone interessante allontanato dalla difesa, la sfera arriva sul sinistro di Spanò che controlla e piazza il pallone nel sette

32’ Azione confusa in area biancoverde, Iannì riesce a bloccare

35’ Buongiorno si libera con un gran numero di Sicoli e calcia in porta, conclusione imprecisa

40’ Falco impegna severamente Iannì di sinistro, il portiere respinge

Secondo tempo

4’ Punizione di Trentinella verso Ruano che, tutto solo, manda alto di prima intenzione. Occasionissima per la Vigor

6’ Sicoli penetra in area ma, anziché crossare, calcia sul fondo da posizione defilata

7’ Spanò per Catania che calcia addosso a De Luca in uscita

14’ Cross di Curcio per la testa di Ruano, palla alta

16’ La Rossanese si riaffaccia dalle parti di Iannì con un bel calcio di punizione di Misuri fuori di poco

32’ Miracolo di Iannì su colpo di testa di Buongiorno, sul capovolgimento di fronte Egyr salta un paio di avversari ma calcia sul fondo in caduta

34’ Schema su punizione che porta Carrozza al tiro, conclusione fuori bersaglio

35’ Rossanese ancora vicina al pari con un cross di Calabro deviato sul palo da Sicoli

40’ Pari Rossanese. Cross di Carrozza per il colpo di testa di Coppola su cui Iannì stavolta non può nulla

45’ Contropiede ospite sprecato da Calabro che sbaglia la misura del passaggio a centro area

48’ Raddoppio Vigor. Cross di De Fazio deviato da un difensore che si stampa sulla traversa, pallone rimesso in mezzo per la testa di Rodriguez che batte Di Serio

50’ Rossanese pericolosissima con Castellano che non trova di poco la porta su assist di Carrozza

Spogliatoi

Una partita non adatta ai deboli di cuore, risolta in zona Cesarini da un colpo di testa dell’uomo che non ti aspetti, Pedro Rodriguez, certamente poco avvezzo a giocate di questo tipo. Nel mezzo, tanta (forse troppa) sofferenza, dettata soprattutto da meccanismi difensivi ancora da sistemare. Provvidenziale, in tal senso, la gran giornata del portiere Iannì, di gran lunga il migliore dei suoi. Ne è consapevole, a fine partita, il tecnico biancoverde, Danilo Fanello, soddisfatto in particolare del carattere mostrato dai suoi nell’incandescente finale del “D’Ippolito”: “Abbiamo sofferto molto – ammette l’allenatore in sala stampa – e temo sarà così ogni domenica. Forse è colpa mia, ma dobbiamo ancora capire che il campionato, quest’anno, sarà molto più duro. Ci sono piazze più blasonate, organici più importanti e il match di oggi ne è chiara dimostrazione. Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata, che ha azzeccato i cambi giusti, mentre noi, oltre ad aver avuto qualche problemino fisico che mi ha obbligato a fare qualche sostituzione di troppo, perdendo un po’ le distanze, siamo stati poco cinici a non chiudere una partita che avrebbe potuto prendere una piega diversa. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi, perché esser raggiunti al 40’ e trovare il goal del 2-1 in pieno recupero è comunque sinonimo di gran carattere. Un ringraziamento va anche al nostro pubblico, che oggi è stato semplicemente impressionante”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il match winner di giornata, Rodriguez: “Aver vinto una partita alla fine, come abbiamo fatto oggi, dice molto su questo gruppo, perché siamo una squadra che non molla mai. Certo, dobbiamo ancora migliorar, sia a livello calcistico che fisico, ma penso che a inizio stagione sia normale. La cosa più importante era prendere i tre punti, perché – conclude il centrocampista – vincere porta a vincere”.

Vigor – Rossanese 2-1

Marcatori: 26’ Spanò (V), 40’st Coppola (R), 48’st Rodriguez (V)

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Sicoli (38’st Costanzo), De Fazio, Rodriguez, Scalon, Ruano, Trentinella (22’st Amendola), Curcio (22’st Ferrara), Catania, Spanò (35’st Silvagni), Lucia (27’st Egyr)

A disp. Sicilia, De Nisi, Volpe, Pachì

All. Fanello

ROSSANESE: De Luca (17’st Di Serio), Panza, Carrozza, Misuri, Barbieri (36’st Olivieri), Castellano, Buongiorno (43’st De Minicis) Riconosciuto, Bertucci (38’st Pisani), Calabro, Falco (18’st Coppola)

A disp. Attardia, Crispino, De Mincis, Cofone, Esposito

All. Aloisi

Arbitro: Lupo di Verona

Assistenti: Larosa di Vibo Valentia e Puglia di Catanzaro

Note: Angoli 3-0; Ammoniti: Barbieri (R), Catania (V), Rodriguez (V), Curcio (V), Iannì (V)

Rec. 1’ e 5’

Francesco Sacco