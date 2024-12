Eccellenza, una Vigor in piena emergenza ospita la capolista Digiesse PraiaTortora

Lamezia Terme – Nuovo scontro al vertice per la Vigor Lamezia, che domani ospiterà la capolista Digiesse PraiaTortora nel big match della tredicesima giornata di Eccellenza. Una gara da non fallire, soprattutto dopo il successo della ReggioRavagnese nell’anticipo odierno contro il Soriano, in un periodo quanto mai delicato, non tanto sotto il profilo dei risultati, con i lametini momentaneamente terzi ma a tre punti dalla vetta, quanto per quel che concerne l’emergenza in infermeria, domenica scorsa ulteriormente aggravata dagli infortuni di Azzinnaro e Lanciano. Una situazione che ha certamente influito sullo 0-0 con la Gioiese, costringendo Danilo Fanello a ridisegnare ulteriormente una squadra già abbastanza rimaneggiata, soprattutto in difesa per via delle defezioni dei due centrali titolari, Scalon, assente anche domani, e Ruano, quest’ultimo appiedato per un turno dal giudice sportivo e dunque abile e arruolabile per la sfida del “D’Ippolito”, al pari di Sicoli. Se la passa decisamente peggio, invece, il reparto avanzato, ora privo del miglior marcatore stagionale, quel Nico Spanò comunque a secco da quattro giornate, dopo la partenza sprint con cinque goal nelle prime otto partite. Un forfait pesante a cui aggiungere quello di Padin e del solito Bernardi, ormai out da un mese, la cui assenza inizia a gravare non poco sull’economia del gioco offensivo della Vigor Lamezia. Davanti, dunque, spazio a Condemi e Catania, anche lui non al meglio, mentre resta da valutare l’impiego dello stesso Azzinnaro. Insomma, non esattamente le condizioni ideali per affrontare l’attuale regina del campionato, forte del miglior attacco del torneo ma, curiosamente, titolare anche della peggior difesa tra le squadre in zona play-off, con quattordici reti subite in dodici partite (otto in più dei biancoverdi). PraiaTortora che, inoltre, ha rimediato le sue due sconfitte stagionali, seppur a inizio campionato, proprio in trasferta, contro Soriano e Cittanova, ragion per cui sarà il caso di tornare a far valere il fattore “D’Ippolito”, aspetto fin qui un po’ mancato ai lametini, capaci di far bene soprattutto fuori casa (quattordici dei venticinque punti in classifica).

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “D’Ippolito”:

Portieri

Diano, Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, Caruso, De Fazio, De Nisi, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Curcio, Ferrara, Rodriguez, Silvagni



Attaccanti

Azzinnaro, Catania, Condemi, Costanzo, Chirico, Egyr, Lucia

Arbitrerà l’incontro il sig. Gregorio Polistena di Soverato, coadiuvato dagli assistenti Domenico Paolo Moschella e Ivan Aliano di Reggio Calabria. Calcio d’inizio ore 14.30.

F. S.