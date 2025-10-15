Giovane pugile lametino Alessandro Pullia ai campionati italiani di Chianciano Terme

Lamezia Terme - Il 17 ottobre si svolgeranno i campionati italiani di pugilato under 17 in località Chianciano Terme (Siena). Per questi campionati è in partenza il giovane pugile lametino Alessandro Pullia, dopo che lo scorso giugno si è qualificato per le fasi finali dei campionati vincendo il titolo interregionale contro il campione campano Marco Vitolo. In questa fase il lametino ha match molto difficili da affrontare. Nella sua categoria di peso i 60kg ci sono pugili come il campione del Lazio Barone (5 volte campione d’Italia e bronzo agli europei scorsi).

Alessandro Pullia dichiara: "ho lavorato duramente per un anno per questo campionato, saliremo a Chianciano solo per vincere e per dimostrare tutto il duro allenamento svolto. Ringrazio i miei maestri Angelino Mascaro,Domenico Mastroianni e Natale Minieri". Il pugile verrà accompagnato all’angolo dal maestro Angelino Mascaro.