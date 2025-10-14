Lamezia, operazione Artemis contro mafia e traffico di droga in città: chiesto il processo per 62

Lamezia Terme – Si terrà il prossimo 25 ottobre l’udienza preliminare dell’operazione Artemis, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e realizzata dai carabinieri, che nel novembre 2024 ha portato all’arresto di 59 persone per un totale di 86 indagati.
Dopo l’avviso di conclusione indagini, arrivato a fine settembre, ora il pm Romano Gallo ha chiesto il rinvio a giudizio per 62 indagati, stralciando 19 nomi dalle 81 persone destinatarie dell’avviso di chiusura delle indagini. Diversi capi di imputazione: associazione a delinquere di stampo mafioso, spaccio di droga, estorsione, corruzione, falsa testimonianza, incendio doloso, ricettazione. Al centro dell’inchiesta le presunte attività illegali che sarebbero state messe in campo a cavallo fra Lamezia e l’entroterra fra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, e in particolare fra Maida, Jacurso e Cortale. L’indagine si è sviluppata su due piani, da una parte le attività della cosca ai quali sono stati contestati dagli investigatori una serie di reati di stampo mafioso, dall’altra la rete di spaccio soprattutto fra giovanissimi nella città di Lamezia. L’operazione, infatti, ha preso avvio a novembre 2021 per l’arresto in flagranza a Lamezia di un piccolo spacciatore.
Ora toccherà a Procura e difensori confrontarsi davanti al gup nel corso dell’udienza al termine della quale si saprà se e per chi si aprirà il dibattimento vero e proprio. Nel collegio difensivo, fra gli altri, gli avvocati Renzo Andricciola, Giuseppe Spinelli, Antonio Larussa, Lucio Canzoniere, Francesco Gambardella.
Le richieste di rinvio a giudizio
Giampiero Damiano Abbruzzese
Mirella Abbruzzese
Gianluca Adone
Vincenzo Fulvio Attisani
Francesco Berlingeri
Leonardo Berlingeri
Domenico Bertuca
Mariagrazia Bertuca
Bruno Bertucci
Futura Bonaccorsi
Domenico Gian Luigi Bonali
Simone Bonali
Davide Buccafurno
Marco Caligiuri
Bruno Cappellano
Francesca Cappellano
Danilo Cappello
Pasquale Cappello
Eduardo Caputo
Mario Carchidi
Francesco Catalano
Domenico Cerra
Antonio Cimino
Francesco Cimino
Salvatore Cimino
Daniel Costa
Domenico Cracolici
Giuseppe Cracolici
Loredana Cracolici
Mario Cracolici
Renato Cracolici
Luigi Cutri’
Rocco David
Giovambattista De Sarro
Pietro Di Fazio
Filadelfo Fedele
Vincenzo Antonio Fundoni
Antonio Giampa’
Giovanna Giampa’
Antonio Guadagnuolo
Alessandro Guerrieri
Tommaso Manfreda
Alessandro Mazzei
Francesco Messina
Andrea Molea
Antonio Pagliuso
Antonio Piccolo
Giovanni Pujia
Vincenzo Pulice
Alessandro Ruga
Antonino Saffioti
Giuseppe Saffioti
Carlo Schipani
Giuseppe Schipani
Antonio Scicchitano
Serenella Secchi
Danilo Serratore
Massimo Stella
Antonio Torcasio
Francesco Torcasio
Fabio Vescio
Salvatore Zungri
