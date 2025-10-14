Lamezia, operazione Artemis contro mafia e traffico di droga in città: chiesto il processo per 62

Lamezia Terme – Si terrà il prossimo 25 ottobre l’udienza preliminare dell’operazione Artemis, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e realizzata dai carabinieri, che nel novembre 2024 ha portato all’arresto di 59 persone per un totale di 86 indagati.

Dopo l’avviso di conclusione indagini, arrivato a fine settembre, ora il pm Romano Gallo ha chiesto il rinvio a giudizio per 62 indagati, stralciando 19 nomi dalle 81 persone destinatarie dell’avviso di chiusura delle indagini. Diversi capi di imputazione: associazione a delinquere di stampo mafioso, spaccio di droga, estorsione, corruzione, falsa testimonianza, incendio doloso, ricettazione. Al centro dell’inchiesta le presunte attività illegali che sarebbero state messe in campo a cavallo fra Lamezia e l’entroterra fra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, e in particolare fra Maida, Jacurso e Cortale. L’indagine si è sviluppata su due piani, da una parte le attività della cosca ai quali sono stati contestati dagli investigatori una serie di reati di stampo mafioso, dall’altra la rete di spaccio soprattutto fra giovanissimi nella città di Lamezia. L’operazione, infatti, ha preso avvio a novembre 2021 per l’arresto in flagranza a Lamezia di un piccolo spacciatore.

Ora toccherà a Procura e difensori confrontarsi davanti al gup nel corso dell’udienza al termine della quale si saprà se e per chi si aprirà il dibattimento vero e proprio. Nel collegio difensivo, fra gli altri, gli avvocati Renzo Andricciola, Giuseppe Spinelli, Antonio Larussa, Lucio Canzoniere, Francesco Gambardella.

Le richieste di rinvio a giudizio

Giampiero Damiano Abbruzzese

Mirella Abbruzzese

Gianluca Adone

Vincenzo Fulvio Attisani

Francesco Berlingeri

Leonardo Berlingeri

Domenico Bertuca

Mariagrazia Bertuca

Bruno Bertucci

Futura Bonaccorsi

Domenico Gian Luigi Bonali

Simone Bonali

Davide Buccafurno

Marco Caligiuri

Bruno Cappellano

Francesca Cappellano

Danilo Cappello

Pasquale Cappello

Eduardo Caputo

Mario Carchidi

Francesco Catalano

Domenico Cerra

Antonio Cimino

Francesco Cimino

Salvatore Cimino

Daniel Costa

Domenico Cracolici

Giuseppe Cracolici

Loredana Cracolici

Mario Cracolici

Renato Cracolici

Luigi Cutri’

Rocco David

Giovambattista De Sarro

Pietro Di Fazio

Filadelfo Fedele

Vincenzo Antonio Fundoni

Antonio Giampa’

Giovanna Giampa’

Antonio Guadagnuolo

Alessandro Guerrieri

Tommaso Manfreda

Alessandro Mazzei

Francesco Messina

Andrea Molea

Antonio Pagliuso

Antonio Piccolo

Giovanni Pujia

Vincenzo Pulice

Alessandro Ruga

Antonino Saffioti

Giuseppe Saffioti

Carlo Schipani

Giuseppe Schipani

Antonio Scicchitano

Serenella Secchi

Danilo Serratore

Massimo Stella

Antonio Torcasio

Francesco Torcasio

Fabio Vescio

Salvatore Zungri