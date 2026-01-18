Il pilota lametino Claudio Gullo il 24 gennaio ritirerà a Roma la Medaglia D'oro Mondiale Fim

Lamezia Terme – “Il pluricampione Calabrese di Lamezia Terme Claudio Gullo, pilota professionista per il gruppo Caffo 1915 di Limbadi nonché Testimonial Ufficiale del Brand Internazionale Vecchio Amaro del Capo per il motorsport Italiano, Europeo e Mondiale dal 2006 aggiungerà nella sua ricca bacheca già stracolma di premi sportivi ed onorificenze varie un'altra medaglia importantissima per la sua carriera e per l'intera Calabria” è quanto si legge in una nota

“Sabato 24 gennaio – informano - sarà ospite nel palazzo del CONI di Roma per partecipare alla Cerimonia di premiazione dei Campioni FIM (Federazione Italiana Motonautica) che si terrà nella sala d'onore del palazzo romano. Saranno premiati i migliori piloti che si sono distinti in ambito Italiano, Europeo e Mondiale in motonautica durante la stagione sportiva 2025”.

“Il Pupillo di Pippo e Nuccio Caffo ritirerà dalle mani del Presidente federale Giorgio Viscione la Medaglia D'oro Mondiale di motonautica Offshore long distance categoria ft16 in qualità di Primatista (Recordman Mondiale). Un oro mondiale dal valore assoluto che – sottolineano - ha permesso a lui ed all'intera Calabria di salire sul tetto del Mondo”. “Già nel 2024 – aggiungono - Gullo aveva portato la Calabria alla Conquista dell'iride Mondiale in Offshore, fu un risultato leggendario inquanto mai nessun pilota calabrese era riuscito a vincere un titolo mondiale in nessuna disciplina e categoria inerente ai motori a 360 gradi. Un risultato che ha portato Gullo a scrivere una pagina indelebile di storia sportiva mondiale per un calabrese”.

“Per questo super traguardo sportivo il Consiglio Regionale della Calabria lo ha insignito alla fine del 2024 dell'onorificenza di Leggenda dello sport Calabrese nel Mondo, ora con l'iride Mondiale conquistato nel 2025 oltre a rimanere l'unico Iridato Calabrese di sempre nell'ambito motoristico il pilota della piana porta di nuovo la sua regione e la sua Città sul tetto del Mondo dello sport. Infatti - spiegano – il record mondiale 2025 è stato stabilito con uno scafo (di Base un Ranieri Lucas costruito a Soverato). Interamente allestito e preparato dalla Nautica Lametina Alessi, Nicola ,Diego e Giuseppe (che tra l'altro ha seguito anche personalmente con la sua assistenza tecnica fino a Capri durante la gara lo scafo Ufficiale del Tem Caffo 1915) hanno lavorato incessantemente giorno e notte per portare questo scafo al top con un vero lavoro da professionisti del settore quali sono da oltre 50 anni. Altra perla lametina è stata la vicinanza del Comune di Lamezia che ha patrocinato u fficialmente lo scafo Pippo Caffo Boat 59 (iscritto alla manifestazione con questo nome in onore del Presidente Pippo Caffo) che sfidando le onde che portano da Napoli fino a Capri con alla guida Gullo in coppia con il trottleman Diego Testa ha portato l'intera Città alla vittoria mondiale, per questo risultato sportivo dal blasone globale. Il Sindaco Murone ha donato a dicembre al top driver della Piana la Benemerenza Civica”.

"Essere premiato di nuovo a Roma nel Palazzo CONI che è il simbolo dello sport Italiano nel Mondo sarà un grande onore. Ricevere una medaglia d'oro mondiale è una soddisfazione immensa che solo pochissimi sportivi a livello globale possono provare. Essere uno Sportivo di Caratura Mondiale ti da quello status che tutti sognano nello sport, ho sempre concepito lo sport principalmente come passione, anche se sono nato con l'agonismo nel sangue, e già da piccolo sapevo che sarei riuscito a diventare un atleta Iridato nello sport. Ottenere questi risultati che saranno cuciti sul mio petto e ben scritti sul mio palmares sportivo per sempre mi da la consapevolezza di essere un numero 1 dello sport Italiano e Mondiale (non il migliore ma tra i migliori), naturalmente tutto questo è stato possibile grazie alla Famiglia Caffo che mi supporta dal lontano 2006” queste le parole del pilota lametino Claudio Gullo.

“Grazie a loro – prosegue - continuerò a guidare professionalmente nel motorsport, senza il supporto morale e tecnico di Pippo e Nuccio Caffo non sarei riuscito ad ottenere tali risultati. Successi ottenuti anche grazie a mio papà Francesco che da piccolo mi ha introdotto nel mondo del motorsport e mi ha supportato sempre al meglio durante le mie competizioni nell'automobilismo. Un ruolo fondamentale lo ha avuto la scuderia d&d jet ski di Vibo Capitanata dal presidente Filippo D'Agnolo che rilascia annualmente la licenza sportiva fim per essere al via delle competizioni in collaborazione con la Fim Calabria. Come Calabrese è una grande soddisfazione la vicinanza del CONI Calabria che con il nuovo presidente Scopelliti funziona veramente al top, ora andiamo a Roma con la soddisfazione e la consapevolezza di non dover dimostrare più nulla a nessuno inquanto sul tetto del mondo ci sono salito e per ben due volte, rimarrò per sempre un iridato dello Sport e questo mi rende orgoglioso ma non mi toglie la voglia di crederci ancora....".