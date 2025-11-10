Il Sanpietrese Maggisano vince la II Edizione della "Trullincorsa Unesco Trail"



Alberobello - Un altro weekend in trasferta fuori regione per il sanpietrese Maggisano portacolori della Marathon Cosenza che si mette ancora in evidenza nella regione Pugliese. Dopo aver conquistato la 6°tappa (Amastuola Wave Trail) del Puglia Trail si riconferma ancora campione anche alla 7°tappa (Truillincorsa UNESCO Trail) nella capitale dei TRULLI ad Alberobello, percorrendo una distanza di 19km con un dislivello di 350m.

Manifestazione organizzata dall'Asd Alberobello Running con partenza da largo Martellotta ha visto circa 400 partecipanti darsi battaglia in un percorso paesaggistico tra trulli e boschi, dove Maggisano dopo i primi km inizia a dominare la gara chiudendo in 1'14.04 nonostante il terreno pesante e scivoloso bagnato dalla pioggia e dall'umidità,precedendo Luca Casciaro 1'14.56 e Michele Di Carolo 1,15.56. "Queste vittorie ci fanno capire che lo sport è divertimento ma frutto di tanti sacrifici, che danno lustro a San Pietro A Maida per avere un valoroso e umile atleta sempre in evidenza".