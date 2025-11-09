Parte colpo durante battuta di caccia, ferito un 50enne nel Reggino

Stignano (Reggio Calabria) - Stava per trasformarsi in tragedia una battuta di caccia nella Locride, in provincia di Reggio Calabria. Un cacciatore reggino di circa 50 anni è stato ferito al ventre da un colpo di fucile da caccia esploso accidentalmente da un altro cacciatore che si trovava in compagnia della vittima e di altri cacciatori in una zona di campagna di Stignano.

Dopo l'incidente il cacciatore è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. L'uomo, sottoposto ad intervento chirurgico, non è stato giudicato in pericolo di vita anche se la sua prognosi è al momento riservata. Sull'accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri.