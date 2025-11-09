Pugilato, il lametino Alessandro Pullia vince alla prima uscita da medaglia d’argento

Lamezia Terme - "Prima uscita per la medaglia d’argento Pullia Alessandro,che nella palestra dell'Avolio boxe di Castrovillari sabato sera dopo essere stato premiato dal vice presidente del comitato calabro Luca De Sanzo ha combattuto vincendo ai punti contro il pugliese Sanna facente parte del gruppo sportivo fiamme oro (polizia di stato )" è quanto si legge in una nota.

"Match bellissimo quello di Pullia vs Sanna - spiegano - uno dei più belli della serata nel quale domina la prima ripresa il pugliese portando colpi precisi e pesanti vedendo il lametino spento e disorientato. Durante il minuto di recupero della prima ripresa si udiscono le urla del maestro Angelino Mascaro rivolte al suo pugile e viene anche richiamato dall’arbitro che lo invita a stare più calmo sennò verrà allontanato".

"Ma il suo metodo risulta efficace. Pullia rientra nel quadrato convinto e determinato, esplodendo colpi potenti e intelligenti che gli fanno aggiudicare seconda e terza ripresa e dunque il match. Pullia Alessandro:”sono onorato della premiazione in mio onore da parte del comitato calabrese. Per quanto riguarda il match mi sono addormentato alla prima ripresa ma poi a svegliarmi ci ha pensato il mio maestro al quale dedico la vittoria.” Il maestro Angelino Mascaro:” sapevamo che non era una passeggiata in quanto 5 mesi fa nel Lazio questo pugile ha disputato un incontro contro l’attuale campione d’Italia Barone con un verdetto di parità fuori casa; che non è poco quindi eravamo consapevoli del suo potenziale. Ma ne siamo usciti alla grande abbiamo perso la prima ripresa ma abbiamo dominato nettamente le altre due".