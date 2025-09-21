Impresa delle ragazze del circolo tennis Lamezia, vittoria a Paola e promozione in Serie C

Lamezia Terme - Grandissima prestazione delle atlete del circolo tennis Lamezia che, guidate dal maestro Raffaele La Scala, si impogono fuoricasa contro il Tennis School Paola B. Le ragazze ottengono così la promozione in serie C. Protagoniste, le atlete Lucia Saturno, Federica La Grotteria, Rebecca Ceccani e Pamela Araya, Crignola Marisol.
Lo score degli incontri: Federica Muraca, batte in tre set 6/3 6/1/75 la paolana Azzara mentre la Araya liquida con un perentorio 6/0/6/1 l'altra paolana Sbano Sabrina conquistando la serie C. "Un motivo di orgoglio per il maestro La Scala e per le atlete che hanno portato in alto il nome del circolo tennis Lamezia in tutta la Calabria", conclude la nota.
