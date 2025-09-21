Prima vittoria stagionale dell'Atletico Maida. I giallorossi si impongono 0-2 ad Africo

Africo – Convincente prestazione, e vittoria, dell’Atletico Maida, che torna con l’intera posta da Africo e smuove lo zero tanto alla voce punti in classifica quanto a quella dei gol fatti. Nella sfida tra squadre reduci entrambe da tre sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato, è quella maidese, dunque, a poter finalmente sorridere.

In terra africese mister Saladino ha dovuto fare a meno degl’infortunati Romagnuolo, Lucia, Gullo, Sirianni e Piraino.Inizio promettente degli ospiti con lo scambio tra Persico e Talarico, tiro sull’esterno della rete. Al 7’ è Scalese, su punizione, ad impegnare alla presa a terra il portiere africese. L’Atletico continua a farsi preferire ed a creare pericoli. Tiro-cross dalla sinistra di Anchaba salvato in tuffo da Figueroa. Alla mezz’ora cross dalla trequarti di Scalese, uscita a vuoto del pipelet locale ma per sua fortuna c’è un suo compagno ad alzare di testa in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Talarico, dal limite, spara alto. Buon palleggio dei giallorossi che mette in difficoltà un Africo sin qui resosi insidioso unicamente con una vericalizzazione chiusa da Michienzi dopo una decina di minuti dal via. Al 35’, però, Favasuli S. ’04 riesce a penetrare in area dall’out destro, vince due rimpalli ma viene poi provvidenzialmente fermato in angolo da Grande. Al 43’ il giovane Cocola calcia bene dal limite, leggera deviazione di un difensore africese e Figueroa blocca in tuffo.

Anche la ripresa inizia nel segno del Maida. Pronti via e Anchaba porge dietro per l’accorrente Scalese, la cui conclusione sfiora l’incrocio. Altro giro di lancette ed è Persico G. a sfiorare il palo dal limite. Poco dopo ancora l’ex attaccante del Sambiase va vicinissimo alla gioia personale: il suo diagonale dal limite centra in pieno il legno. Al 7’ si rivede in avanti la formazione di casa con l’incornata oltre la traversa di Angiò su corner. Poi contropiede reggino con tiro di Mollica C. che esce di poco con Iozzi comunque sulla traiettoria. Il neo entrato Nevo crossa in area dove Cocola impegna alla parata a terra il portiere locale.

Al 15’ della ripresa l’Atletico passa per effetto del grande assist di Nevo per il piattone vincente di Giuseppe Persico. Primo gol stagionale per l’attaccante classe 2005. Una manciata di minuti dopo solo un superlativo Figueroa evita la gioia della doppietta personale allo stesso Persico (colpo di testa su cross di Anchaba). Doppietta che comunque matura ugualmente al 38’, allorquando lo stacco dell’ex Sambiase, su traversone di Scalese, non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Quest’ultimo in pieno recupero, di piede, evita il 3-0 ancora all’indemoniato Persico.

AFRICO – ATLETICO MAIDA 0-2

AFRICO: Figueroa, Barreto, Bruzzaniti (12’st Mollica G.), Favasuli S. ’04, Favasuli S. ’03, Mollica C., Morabito P. (25’st Giretti), Scordo B., Staiti (4‘st Scordo G.), Ibarra. In panchina: Angio, Criaco, Gligora, Maviglia, Morabito L., Palamara. Allenatore: Maio

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Michienzi A., Ferrise (13’st De Luca), Cocola, Mascaro, Grande, Talarico, Persico M. (11’st Nevo), Persico G., Scalese, Anchaba (27’st Martinez). In panchina: Soverina, Nevo, Scalise, Poli, Nicolazzo, Salerno, Tropea. Allenatore: Saladino

ARBITRO: Federico Riccio da Reggio Calabria (Tascedda da Soverato e D’Africa da Reggio Calabria)

MARCATORI: 15’st e 38’st Persico G.

NOTE: al 34’st espulsi il diggì Zaccone (AM) e l’allenatore in seconda Favasulli (A). Recupero: 2’pt e 6’st

Ferdinando Gaetano