Karate Lamezia, Renda e Mariniello trionfano agli Open del Mediterraneo

Lamezia Terme - Grande prestazione per gli atleti dell’Accademia Karate Lamezia, Daniele Renda e Mariniello Gabriele, che tornano dalla Sicilia con 2 splendide medaglie d’oro. "I giovani karateka - affermano in una nota - magistralmente seguiti in gara dei tecnici Manuel Lestingi e Antonella Martino, confermano ancora una volta il loro valore anche fuori dei confini calabresi, in una terra la Sicilia, piena di campioni di alto livello, ben rappresentati dall’illustre Luigi Busà , medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020".

"La gara si è svolta dal 6 all’8 giugno a Messina, che ha ospitato con grande successo la seconda edizione del Trofeo Internazionale del Mediterraneo di Karate FIJLKAM/WKF. L’evento ha coinvolto 900 atleti provenienti da Italia, Inghilterra, Iran e Algeria, trasformando la città in un polo internazionale del karate. Le competizioni di kata e kumite si sono svolte in un clima di sportività e rispetto, con la partecipazione di circa 3000 spettatori.

Organizzato dal Comitato Regionale Sicilia Karate in collaborazione con il Team Karate Messina (APD Kineo, Sport Center e Olympus), l’evento ha ricevuto il sostegno delle istituzioni locali, tra cui il Sindaco Basile, l’Assessore Finocchiaro e l’esperto Francesco Giorgio, che hanno promesso supporto per ospitare una tappa dell’Open League nel 2026.

Per l’Accademia Karate Lamezia la prima medaglia del weekend è del campione regionale Daniele Renda, nella categoria Under 21 Kata (forme). Dopo la medaglia d’argento nel dicembre 2024 al Magma Champion in Campania, un’altra importante prestazione. Sempre nella stessa giornata medaglia d’argento per il giovane Francesco Valente nella categoria Juniores (16-17 anni) specialità kata.

Nel Kumite (combattimento) a prendersi le luci della ribalta è invece Gabriele Mariniello nella -61kg che dopo 4 incontri gestiti magistralmente conquista una splendida medaglia d’oro.

“Con questa gara i ragazzi hanno dato prova di grande maturità , non solo perché hanno vinto medaglie e fornito un’ottima prestazione, ma soprattutto perché nonostante gli impegni scolastici che li hanno visti molto impegnati nell’ultimo periodo, hanno mantenuto alto l’impegno e la concentrazione negli allenamenti” queste le parole a fine gara del Presidente dell’Accademia Karate Lamezia Francesco Veltri. Prossimo appuntamento per l’Accademia Karate Lamezia il Trofeo Coni che si disputerà a Vibo Valentia il 29 giugno".