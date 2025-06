Mare torbido sul litorale lametino: Gianturco invia formale denuncia alle autorità per accertamenti

Lamezia Terme - "Occorre fare chiarezza su quanto accaduto, nel rispetto dell’ambiente, della salute e dell’economia turistica locale". Così, in una nota, Mimmo Gianturco che, rende noto "dalla mattinata di domenica 15 giugno, a partire dalle 9, ho ricevuto numerose segnalazioni da cittadini e bagnanti riguardanti la presenza di acqua torbida, schiuma e materiale sospetto nel tratto di mare antistante località Marinella, a Lamezia Terme. Condizioni simili sono state riscontrate anche in altri comuni della costa tirrenica catanzarese".

Gianturco ritiene doveroso "nella mia qualità di consigliere comunale, aver trasmesso una segnalazione formale agli enti preposti – Capitaneria di Porto, ARPACAL, Regione Calabria, Prefettura, Settore Ambiente e Polizia Municipale del Comune di Lamezia Terme – con notifica al Sindaco e alla Procura della Repubblica per conoscenza. Chiedo che vengano effettuati accertamenti puntuali e che, ove necessario, si proceda con misure a tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino. È fondamentale che la cittadinanza venga tenuta informata con trasparenza".

"Alla segnalazione - fa sapere - ho allegato materiale fotografico e un articolo della testata “Il Lametino”, utile a documentare visivamente quanto accaduto. Confido nell’attenzione delle autorità e nella loro consueta disponibilità a garantire chiarezza e sicurezza. Voglio però sottolineare che della tutela del mare e della qualità delle acque marine bisogna occuparsi durante tutto l’anno, e non solo in piena stagione estiva o in situazioni emergenziali. In attesa che il nuovo consiglio comunale venga formalmente insediato e che la giunta comunale si formi, ritengo fondamentale mantenere alta l’attenzione su questi temi, nell’interesse generale della città".