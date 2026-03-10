L’Asd Violetta Club protagonista al V Trofeo Podistico Città di Messina

Messina - "Al V Trofeo Podistico Città di Messina, gara su strada di 10 km disputata lungo il suggestivo tracciato del centro storico della città dello Stretto, arriva una prestazione di grande valore per il reggino Andrea Meduri, protagonista di un momento di crescita straordinario" è quanto si legge in una nota.

"La manifestazione - spiegano - indetta dalla FIDAL Sicilia, è stata valida come prova del Campionato Regionale di Società Assoluto di corsa su strada 10 km e come tappa del “31° Grand Prix Sicilia 2026”. Un evento sportivo importante, vissuto anche nel ricordo di Sara Campanella, giovane tragicamente scomparsa e vittima di femminicidio. Tra i protagonisti della gara spicca proprio Andrea Meduri, atleta reggino della Violettaclub, impegnato nella categoria Master 35, che ha conquistato un brillante sesto posto assoluto e il primo posto di categoria".

"Il risultato - sottolineano - assume ancora più valore se si considera il momento di forma dell’atleta: in appena 15 giorni Meduri è riuscito a migliorare sensibilmente i suoi tempi, centrando due importanti obiettivi proprio sulle strade di Messina. Solo due settimane fa aveva infatti fatto registrare il nuovo primato personale nella mezza maratona, salendo sul terzo gradino del podio con il tempo di 1h16’. Una crescita confermata anche nella gara dei 10 km, chiusa con l’ottimo tempo di 34’12’’, che rappresenta un ulteriore miglioramento del suo personale sulla distanza".

"Un doppio progresso che testimonia il grande lavoro svolto dall’atleta, accompagnato dalla sua società e dal coach Francesco Monti, reggino e colonna della Violettaclub, che sta guidando Meduri in un percorso di costante crescita sportiva. Grande soddisfazione anche per il presidente della Violettaclub, Pietro Gatto, che insieme allo staff e al nuovo sponsor CADI Antincendi festeggia gli eccellenti risultati ottenuti da Andrea Meduri, simbolo di impegno, determinazione e continuo miglioramento".